Ηράκλειο: Συνελήφθησαν δύο άνδρες για διαδοχικές κλοπές σε περίπτερα

Είχαν διαπράξει πέντε κλοπές

Ηράκλειο: Συνελήφθησαν δύο άνδρες για διαδοχικές κλοπές σε περίπτερα
DEBATER NEWSROOM

Συνελήφθησαν δυο αλλοδαποί κατηγορούμενοι για κλοπές στο Ηράκλειο μετά και την εξιχνίαση 5 περιπτώσεων κλοπών (4 τετελεσμένες και απόπειρα) από περίπτερα και μίνι μάρκετ. Η σύλληψη έγινε από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ηρακλείου, όταν μεταμεσονύκτιες ώρες χθες, Τρίτη (02/12) άγνωστοι αφαίρεσαν, αφού παραβίασαν την είσοδο περιπτέρου ιδιοκτησίας ημεδαπού σε περιοχή του Ηρακλείου και αφαίρεσαν καπνικά προϊόντα και χρηματικό ποσό.

Άμεσα αστυνομικοί εντόπισαν δυο αλλοδαπούς 21 ετών και 26 ετών, τους ακινητοποίησαν και σε έλεγχο που τους έγινε βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα αφαιρεθέντα είδη, τα οποία αποδόθηκαν στον ιδιοκτήτη τους.

Όπως προέκυψε από την προανάκριση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, οι συγκεκριμένοι αλλοδαποί κατά το χρονικό διάστημα από 14.1.2025 έως και 02.12.2025 είχαν διαπράξει συνολικά πέντε περιπτώσεις κλοπών από περίπτερα και μίνι μάρκετ και συγκεκριμένα τέσσερεις τετελεσμένες και μία απόπειρα, έχοντας αφαιρέσει συνολικά 272 πακέτα τσιγάρων και 25 συσκευασίες καπνού συνολικής αξίας 1.240 ευρώ και το χρηματικό ποσό των 1.010 ευρώ και 2 συσκευές κινητών τηλεφώνων.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

