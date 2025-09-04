Ηράκλειο: Προβλήματα στην υδροδότηση λόγω διακοπής λειτουργίας του διυλιστηρίου του Φράγματος Αποσελέμη

Έντονα προβλήματα στην υδροδότηση περιοχών του Ηρακλείου, καταγράφονται λόγω διακοπής λειτουργίας του διυλιστηρίου του Φράγματος Αποσελέμη. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΔΕΥΑ Ηρακλείου προς τους δημότες, η υδροδότηση από το διυλιστήριο του Αποσελέμη δεν έχει αποκατασταθεί, ενώ δεν υπάρχει σαφής ενημέρωση από τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ.) για τον ακριβή χρόνο της επανέναρξης υδροδότησης.

«Συνεπώς και έως την πλήρη αποκατάσταση της βλάβης στο διυλιστήριο του Αποσελέμη θα εξακολουθήσουν και ενδεχομένως θα ενταθούν τα προβλήματα στην ομαλή υδροδότηση της πόλης του Ηρακλείου» αναφέρει η ανακοίνωση, στην οποία επισημαίνεται ότι πιο έντονα προβλήματα αναμένονται στις περιοχές εντός των Τειχών, τον Πόρο, την Ανάληψη, την Κηπούπολη, την Εθνικής Αντιστάσεως, τις Πατέλες, τον Αγ. Ιωάννη Κνωσσού (ειδικότερα από οδό Χατζάκη και νοτιότερα)και τα Καμίνια-Δειλινά. Μικρότερα προβλήματα αναμένονται στις περιοχές Αγία Αικατερίνη, Θέρισσος, Ατσαλένιο, Μασταμπάς και Νέα Αλικαρνασσός.

«Η ΔΕΥΑΗ καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις από τη μειωμένη διατιθέμενη ποσότητα νερού για όλο το διάστημα έως την αποκατάσταση της λειτουργίας του διυλιστηρίου, έχοντας ενεργοποιήσει το σύνολο των εφεδρειών που διαθέτει. Για το λόγο αυτό απευθύνεται έκκληση προς του πολίτες να χρησιμοποιούν το νερό ορθολογικά, αποφεύγοντας την άσκοπη χρήση του ιδιαίτερα σε εργασίες που απαιτούν μεγάλες ποσότητες νερού (πλύσιμο αυλών, αυτοκινήτων κλπ)» καταλήγει η ανακοίνωση.