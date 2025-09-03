Ηράκλειο: 40χρονος πέθανε ξαφνικά μέσα σε καφενείο

Την τελευταία του πνοή άφησε ένας 40χρονος στις Γκαγκάλες Ηρακλείου Κρήτης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με όσα μεταδίδει το neakriti.gr, εντοπίστηκε αναίσθητος ο άνδρας από θαμώνες μέσα σε καφενείο του χωριού, καθισμένος σε καρέκλα, χωρίς να έχει σφυγμό.

Για πιθανή ανακοπή καρδιάς κάνουν λόγο οι πρώτες ενδείξεις. Άμεσα έσπευσε στο σημείο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον 40χρονο και τον μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Μοιρών, όπου διαπιστώθηκε και ο θάνατος του.