Ηράκλειο: Νεκρός 22χρονος στη Φορτέτσα – Εντοπίστηκε με τραύμα από όπλο
Τραγωδία στην Κρήτη
Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (01/11) στην περιοχή της Φορτέτσας στο Ηράκλειο, όταν εντοπίστηκε μέσα στο σπίτι του νεκρός ένας 22χρονος άνδρας.
Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το neakriti.gr, ένα συγγενικό πρόσωπο του νεαρού, βρήκε τον 22χρονο με τραύμα από πυροβόλο όπλο. Οι πρώτες ενδείξεις των αρχών παραπέμπουν σε αυτοχειρία.
Οι λόγοι και οι συνθήκες του περιστατικού παραμένουν υπό διερεύνηση.
