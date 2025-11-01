Ηράκλειο: Νεκρός 22χρονος στη Φορτέτσα – Εντοπίστηκε με τραύμα από όπλο

Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (01/11) στην περιοχή της Φορτέτσας στο Ηράκλειο, όταν εντοπίστηκε μέσα στο σπίτι του νεκρός ένας 22χρονος άνδρας.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το neakriti.gr, ένα συγγενικό πρόσωπο του νεαρού, βρήκε τον 22χρονο με τραύμα από πυροβόλο όπλο. Οι πρώτες ενδείξεις των αρχών παραπέμπουν σε αυτοχειρία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι λόγοι και οι συνθήκες του περιστατικού παραμένουν υπό διερεύνηση.