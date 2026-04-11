Συμφωνείτε με την απόφαση να απαγορευτεί η χρήση των social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών;
Τραγωδία στη Νέα Σμύρνη: Νεκρή μία γυναίκα μετά από φωτιά σε διαμέρισμα πέμπτου ορόφου – Δείτε Βίντεο

DEBATER NEWSROOM
UPD: 22:05

Μία γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή μετά από φωτιά που ξέσπασε το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου (11.04) σε διαμέρισμα πέμπτου ορόφου στη Νέα Σμύρνη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά ξέσπασε λίγο μετά τις 20:00 επί της οδού Ιωνίας, ενώ, στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα κι επιχείρησαν 21 πυροσβέστες με έξι οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.

Από πολύ νωρίς υπήρχε φόβος για εγκλωβισμένο άτομο στο σημείο, ενώ, οι φλόγες απειλούν και διπλάνό κτίριο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ στο σημείο αναμένεται να φτάσει ιατροδικαστής.

