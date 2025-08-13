Ηράκλειο Κρήτης: Συνελήφθη 57χρονος για λαθραία καπνικά προϊόντα

Στη σύλληψη ενός 57χρονου για λαθραία καπνικά προϊόντα προχώρησαν οι Αρχές στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Συγκεκριμένα, τις βραδινές ώρες χθες, στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών (ΠΟΔΙΝ) και του Γραφείου Ασφαλείας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου σε συνεργασία με κλιμάκιο του Τελωνείου Ηρακλείου, προέβησαν στη σύλληψη ενός 57χρονου ημεδαπού, για παράβαση του Ν. 2960/2001 ”Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας”.

Συγκεκριμένα, κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών, σε νόμιμη έρευνα που διενεργήθηκε σε κατάστημα εμπορίας ειδών καπνού που διατηρεί ο 57χρονος στο Ηράκλειο, καθώς και στην αποθήκη του καταστήματος, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-καπνός ναργιλέ καθαρού βάρους 920 κιλών και 954 γρ., στερούμενος τελωνιακού ελέγχου και σήμανσης,

-συσκευασίες υγρών γλυκερίνης συνολικού βάρους 1.230 κιλών και 380 γρ. και

-320 τεμάχια ηλεκτρονικά τσιγάρα, στερούμενα τελωνιακού ελέγχου και σήμανσης.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκαν τα ανωτέρω ανευρεθέντα, καθώς και το χρηματικό ποσό των 3.275 ευρώ. Τα λαθραία καπνικά προϊόντα παραδόθηκαν στο Τελωνείο Ηρακλείου, ενώ το κατασχεθέν χρηματικό ποσό πρόκειται να κατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Οι συνολικοί διαφυγόντες δασμοί ανέρχονται στο ποσό των 467.826,996 ευρώ.