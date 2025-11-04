Ηράκλειο: Διασώθηκαν 35 μετανάστες νότια των Καλών Λιμένων

Συνολικά 35 μετανάστες, διασώθηκαν στο πλαίσιο επιχείρησης που στήθηκε νωρίτερα το βράδυ της Τρίτης 4-11-2025 στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Μέσα σε λέμβο που έπλεε σε θαλάσσια περιοχή 28 ν.μ νότια των Καλών Λιμένων, drone της Frontex εντόπισε τα 35 άτομα.

Ακολούθησε επιχείρηση διάσωσης από σκάφος της Frontex που αμέσως μετά την περισυλλογή τους, τους μεταφέρει στους Καλούς Λιμένες, απ’ όπου θα μετακινηθούν για προσωρινή παραμονή στο Ηράκλειο.