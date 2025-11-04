Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος;
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Διασώθηκαν 35 μετανάστες νότια των Καλών Λιμένων

Μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο

Ηράκλειο: Διασώθηκαν 35 μετανάστες νότια των Καλών Λιμένων
DEBATER NEWSROOM

Συνολικά 35 μετανάστες, διασώθηκαν στο πλαίσιο επιχείρησης που στήθηκε νωρίτερα το βράδυ της Τρίτης 4-11-2025 στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Μέσα σε λέμβο που έπλεε σε θαλάσσια περιοχή 28 ν.μ νότια των Καλών Λιμένων, drone της Frontex εντόπισε τα 35 άτομα.

Ακολούθησε επιχείρηση διάσωσης από σκάφος της Frontex που αμέσως μετά την περισυλλογή τους, τους μεταφέρει στους Καλούς Λιμένες, απ’ όπου θα μετακινηθούν για προσωρινή παραμονή στο Ηράκλειο.

ΕΛΛΑΔΑ

