Ηράκλειο: Αιματηρό επεισόδιο μεταξύ Παλαιστίνιων – Ο ένας τραυματίστηκε στο στήθος (φωτογραφίες)

Στο Ηράκλειο σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (20/9) σοβαρό επεισόδιο μεταξύ ομοεθνών, όταν ένας Παλαιστίνιος επιτέθηκε με μαχαίρι σε άλλον Παλαιστίνιο στην περιοχή του Ξηροποτάμου, στην οδό Σβάιτσερ και Ιασίου, τραυματίζοντάς τον σοβαρά στο στήθος.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ ο δράστης εξαφανίστηκε με πατίνι.

Το Α’ Αστυνομικό Τμήμα διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη, με το περιστατικό να προστίθεται σε μια σειρά προηγούμενων επεισοδίων μεταξύ ομοεθνών που ανησυχούν έντονα τις τοπικές αρχές.

Φωτογραφίες από το σημείο