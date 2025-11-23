Ηράκλειο: Αιφνίδιος θάνατος 2χρονου κοριτσιού μέσα σε αυτοκίνητο στην Τύλισο

Η τοπική κοινωνία της Τυλίσου στο Ηράκλειο Κρήτης έχει συγκλονιστεί από τον αιφνίδιο θάνατο ενός κοριτσιού δύο ετών, το οποίο κατέρρευσε ενώ βρισκόταν στο αυτοκίνητο με τη μητέρα του.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το neakrit.gr, το 2χρονο κοριτσάκι έχασε αιφνίδια τη ζωή του σήμερα, Κυριακή (23/11) το απόγευμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ το παιδί βρισκόταν στο αυτοκίνητο μαζί με τη μητέρα του και παρουσίασε ξαφνικά έντονη αδιαθεσία. Η μητέρα σταμάτησε αμέσως στην άκρη του δρόμου, όμως παρά τις προσπάθειές της, το μικρό κορίτσι κατέληξε στην αγκαλιά της,.

Ιδιαίτερα αγαπητή είναι η οικογένεια στην περιοχή, η οποία έχει δύο παιδιά ακόμη – ένα αγόρι και ένα κορίτσι-, ενώ η τραγική απώλεια έχει βυθίσει το χωριό σε πένθος.