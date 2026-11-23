

Σε δρόμο “παγίδα” για τους οδηγούς έχει μετατραπεί το τελευταίο διάστημα η παλιά Εθνική οδός Αθηνών – Κορίνθου στο ύψος της Κινέτας.

Όπως καταγγέλλει κάτοικος τις περιοχής στο DEBATER και πιστοποιεί η εικόνα, λόγω εργασιών και για ένα τουλάχιστον χιλιόμετρο οι οδηγοί κινούνται σε μία μόνο λωρίδα κυκλοφορίας με αποτέλεσμα να καταγράφεται κυκλοφοριακό κομφούζιο τις πρωινές ώρες, ενώ το βράδυ λόγω ελλιπούς σηματοδότησης υπάρχει ο κίνδυνος να προκληθεί ατύχημα.

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Αυτό που ζητούν οι οδηγοί που κινούνται που κινούνται στην παλιά εθνική οδό Αθηνών – Κορίνθου είναι η τοποθέτηση σηματοδότησης στο συγκεκριμένο σημείο, αλλά και η γρηγορότερη ολοκλήρωση των εργασιών προκειμένου να αποτραπούν τροχαία ατυχήματα.