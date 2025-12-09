Ιονία Οδός: Νεκρός ο οδηγός του φορτηγού που εξετράπη της πορείας του

Νεκρός απεγκλωβίστηκε ο οδηγός του φορτηγού που ανετράπη νωρίτερα, σε παράδρομο της Ιονίας Οδού.

Την επιχείρηση απεγκλωβισμού πραγματοποίησε η 5η ΕΜΑΚ με χρήση διασωστικής σειράς, αφού προηγουμένως, έγινε άρση του τράκτορα με τη βοήθεια γερανών, δύο ιδιωτών, από την Άρτα.

Σύμφωνα με το Epiruspost το φορτηγό που κινούνταν με κατεύθυνση προς την Πάτρα ήταν φορτωμένο με ελαιόλαδο. Εικάζεται ότι μετακινήθηκε το φορτίο και αυτή ήταν η αιτία για την εκτροπή του οχήματος.