Τα μπλόκα ωφελούν τον αγώνα και τη δημόσια εικόνα των αγροτών;
Τα μπλόκα ωφελούν τον αγώνα και τη δημόσια εικόνα των αγροτών; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Τα μπλόκα ωφελούν τον αγώνα και τη δημόσια εικόνα των αγροτών; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Ιονία Οδός: Ανετράπη φορτηγό σε παράδρομο – Εγκλωβίστηκε ο οδηγός

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της πυροσβεστικής

Ιονία Οδός: Ανετράπη φορτηγό σε παράδρομο – Εγκλωβίστηκε ο οδηγός
DEBATER NEWSROOM

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε σε παράδρομο της Ιόνιας Οδού περίπου στις 19:30, όταν φορτηγό με ελληνικές πινακίδες κυκλοφορίας, το οποίο μετέφερε λάδια, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία εξετράπη της πορείας του, έφυγε από το οδόστρωμα και ανετράπη.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της πυροσβεστικής και η τροχαία ‘Αρτας, που επιχειρούν για τον απεγκλωβισμό του Έλληνα οδηγού από την καμπίνα του οχήματος. Ωστόσο η κατάσταση είναι δύσκολη, καθώς μεγάλη ποσότητα λαδιών έχει χυθεί στο οδόστρωμα και υπάρχει κίνδυνος ολισθηρότητας στον δρόμο. Στο σημείο έφτασε και κλιμάκιο από την 5η ΕΜΑΚ, προκειμένου να βοηθήσει στην επιχείρηση απεγκλωβισμού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, λόγω δυσκολιών, αναμένεται γερανός για να ανασύρει το βαρύ όχημα και να απεγκλωβίσει τον οδηγό.

Η ανατροπή του φορτηγού οχήματος, σημειώθηκε στον παράδρομο της Ιόνιας Οδού, περίπου στο 145,6 χλμ., κοντά στη Σκαμνιά – σημείο εκτροπής της κυκλοφορίας λόγω του αγροτικού μπλόκου στον ανισόπεδο κόμβο της Άρτας.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ