Ιωάννινα: Ηλικιωμένος παρασύρθηκε από όχημα στην πλατεία Ομήρου (φωτογραφίες)

Ηλικιωμένος άνδρας παρασύρθηκε από όχημα τύπου κλούβας ενώ περνούσε διάβαση πεζών στην πλατεία Ομήρου στα Ιωάννινα κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Σύμφωνα με το epirus-tv-news.gr, στο σημείο έσπευσαν άμεσα δύο οχήματα της Πυροσβεστικής, καθώς ο άνδρας εγκλωβίστηκε κάτω από το όχημα. Οι πυροσβέστες κατάφεραν να τον απεγκλωβίσουν χρησιμοποιώντας γρύλο για την ανύψωση του αυτοκινήτου και αφαιρώντας τον πίσω τροχό.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο τραυματίας είχε τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων (ΠΓΝΙ).

Σημειώνεται ότι στο συγκεκριμένο σημείο οι διαβάσεις πεζών είναι ξεθωριασμένες, γεγονός που δυσκολεύει την άμεση ορατότητά τους από τους οδηγούς.

Φωτογραφίες από το σημείο