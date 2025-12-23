Ιλίσια: Πώς το ασανσέρ του σούπερ μάρκετ συνέθλιψε τον συντηρητή, χαροπαλεύει στο “Γεννηματάς” – “Άκουσα φωνές και βγήκα έξω”

Μάχη για τη ζωή του δίνει ο συντηρητής που απεγκλωβίστηκε από την Πυροσβεστική το μεσημέρι της Τρίτης 23/12 από ασανσέρ σε σούπερ μάρκετ στα Ιλίσια.

Ο άνδρας παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο νοσοκομείο “Γεννηματάς”, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε πολύ κρίσιμη κατάσταση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με πληροφορίες, o τεχνικός έκανε εργασίες στο πάνω μέρος του ασανσέρ, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο ανελκυστήρας τέθηκε σε λειτουργία, κινήθηκε προς τον πάνω όροφο και τον εγκλώβισε.

“Ήμουν εκείνη την ώρα στην εργασία μου. Ακούσαμε φωνές… Βγήκα έξω και είδα πυροσβεστικά και ένα ασθενοφόρο που πήρε έναν άντρα. Πρέπει να ήταν ο συντηρητής του ασανσέρ. Δεν ξέρω αν είχε τις αισθήσεις του. Έκανε συντήρηση και μάλλον καταπλακώθηκε. Ο κόσμος ήταν τρομαγμένος στο σημείο. Τον πήραν πολύ σοβαρά μου είπαν” δήλωσε στο DEBATER αυτόπτης μάρτυρας.

Εν τω μεταξύ, περίπου την ίδια ώρα, σύμφωνα με ενημέρωση από την Πυροσβεστική, απεγκλωβίστηκε και μία γυναίκα από ασανσέρ στην Καλλιθέα και παραλήφθηκε επίσης από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Από ανελκυστήρες απεγκλωβίστηκαν ένας άνδρας, στην περιοχή Ιλίσια του δήμου #Ζωγράφου Αττικής και μία γυναίκα στο δήμο #Καλλιθέας Αττικής και παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του Ε.Κ.Α.Β. Επιχείρησαν συνολικά 17 #πυροσβέστες με 5 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) December 23, 2025

Συνολικά, και στα δύο περιστατικά, επιχείρησαν 17 πυροσβέστες με 5 οχήματα.