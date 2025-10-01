Το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα είναι ρεαλιστικό σχέδιο ειρήνης ή πολιτικό σόου; Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Ίλιον: «Σαφάρι» της ΕΛΑΣ για τροχονομικές παραβάσεις – Βεβαιώθηκαν 50 περιπτώσεις που δεν τηρήθηκε ο ΚΟΚ

Παρόμοιες επιχειρησιακές δράσεις θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση

DEBATER NEWSROOM
UPD: 18:51

Ειδική τροχονομική εξόρμηση στην περιοχή του Ιλίου πραγματοποίησε η ΕΛΑΣ το βράδυ της Τρίτης 30/09.

Συγκεκριμένα, στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας με τη συνδρομή αστυνομικών των Ο.Ε.Π.Τ.Α. της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.

Σκοπός της επιχείρησης ήταν η πρόληψη και αντιμετώπιση τροχονομικών παραβάσεων που έχουν καταγραφεί στην περιοχή του Ιλίου.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, πραγματοποιήθηκαν -139- έλεγχοι και βεβαιώθηκαν -50- παραβάσεις του ΚΟΚ, όπως ενδεικτικά, για στέρηση άδειας οδήγησης, μη χρήση προστατευτικής ζώνης, μη χρήση κράνους και χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση κ.α.

Ακόμα αφαιρέθηκαν -13- άδειες κυκλοφορίας, -18- άδειες ικανότητας οδήγησης, ενώ ακινητοποιήθηκαν και μεταφέρθηκαν με γερανό -13- οχήματα.

Παρόμοιες επιχειρησιακές δράσεις θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση.

