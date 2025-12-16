Ηλεκτρικός: Χωρίς στάση στο σταθμό «Βικτώρια» από τις 22:00 – Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ
Γιατί γίνεται τροποποίηση στο δρομολόγιο
Χωρίς στάση στον σταθμό «Βικτώρια» θα διέρχονται οι συρμοί της Γραμμής 1 του Μετρό (Ηλεκτρικός) με κατεύθυνση προς Κηφισιά, από τις 22:00 το βράδυ της Τρίτης 16 Δεκεμβρίου και έως τη λήξη της κυκλοφορίας, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ.
Όπως γνωστοποιήθηκε, η μη εξυπηρέτηση του σταθμού αφορά αποκλειστικά τα δρομολόγια προς Κηφισιά, ενώ η κυκλοφορία θα πραγματοποιείται κανονικά στους υπόλοιπους σταθμούς της γραμμής.
Η τροποποίηση αυτή κρίνεται απαραίτητη λόγω τεχνικών εργασιών που εκτελούνται στον εξοπλισμό του Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου (ΑΣΣΚ) στον σταθμό «Βικτώρια».
Η ΣΤΑΣΥ ζητά την κατανόηση του επιβατικού κοινού για την προσωρινή αυτή αλλαγή.
