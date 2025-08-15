Ηλεία: Συνελήφθη άνδρας τη στιγμή που αφαιρούσε κοσμήματα αξίας 150.000 ευρώ από οικία

Στη σύλληψη ενός άνδρα στην Ηλεία, τη στιγμή που αφαιρούσε κοσμήματα αξίας 150.000 ευρώ από οικία προχώρησε η ΕΛΑΣ.

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί της Μικτής Περιπολίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας και του Αστυνομικού Τμήματος Πηνειού, κινητοποιήθηκαν άμεσα μετά από ενημέρωση για διάρρηξη σε περιοχή της Ηλείας και συνέλαβαν επ’ αυτοφώρω εντός οικίας τον κατηγορούμενο, ο οποίος είχε αφαιρέσει κοσμήματα αξίας -150.000- ευρώ και -920- δολάρια Αμερικής.

Οι αστυνομικοί κατάσχεσαν όλα τα κλοπιμαία και τα απέδωσαν στο νόμιμο κάτοχό τους.

Από την έρευνα των αστυνομικών εξιχνιάσθηκαν ακόμη δύο υποθέσεις διαρρήξεων σε οικίες, που διαπράχθηκαν νωρίτερα την ίδια ημέρα, στην ίδια περιοχή, κατά τις οποίες ο κατηγορούμενος αφαίρεσε -220- ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας – Παράλληλη Έδρα Αμαλιάδας.

Η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Ανδραβίδας – Κυλλήνης, ενώ κατασχέθηκε και μια μοτοσικλέτα χωρίς πινακίδα, που χρησιμοποίησε ο κατηγορούμενος κατά την διάπραξη των κλοπών.