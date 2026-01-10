Ηλεία: Συγκλονιστική μαρτυρία οδηγού αυτοκινήτου που παρασύρθηκε από τον αέρα εν κινήσει – “Δεν έβλεπα τίποτα”

Εικόνες που σοκάρουν καταγράφηκαν στην Ηλεία όταν ΙΧ παρασύρθηκε από τους ισχυρούς ανέμους με αποτέλεσμα να ανατραπεί.

Το περιστατικό συνέβη το πρωί της Πέμπτης (8/1) στο Γιαννιτσοχώρι της Ηλείας όταν η άτυχη γυναίκα μόλις 300 μέτρα από το σπίτι της παρασύρθηκε από ανεμοστρόβιλο. Η οδηγός κατάφερε να βγει μόνη της από το αυτοκίνητο χωρίς να έχει υποστεί σοβαρό τραυματισμό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ήταν σε κλάσμα δευτερόλεπτου. Δεν κατάλαβα τίποτα. Το πρωί ξύπνησα, πήγα το παιδί στο σχολείο», τόνισε η 38χρονη οδηγός στην ΕΡΤ.

«Πριν να φτάσω στο σπίτι 300 μ. από το σπίτι, βλέπω μαύρο στα μάτια. Δεν έβλεπα τίποτα. Χαρτιά, σακούλες και με παίρνει αέρας, δεν κατάλαβα τίποτα, δεν ήξερα τι γίνεται. Βλέπω το παράθυρο σπασμένο και βγήκα. Σοκ. Δεν ήξερα τι έχει γίνει, τι έπαθα, φοβισμένη», συμπλήρωσε χαρακτηριστικά.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε για τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο Κυπαρισσίας.