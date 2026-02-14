Ηλεία: Γυναίκα επιτέθηκε με ψαλίδι στον σύντροφό της – Τον τραυμάτισε στον ώμο

Ένα σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής 13/2 στην Ηλεία.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια ενός καβγά που είχε ένα νεαρό ζευγάρι στο σπίτι τους σε περιοχή του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης η γυναίκα χτύπησε σύμφωνα με το Patrisnews τον άνδρα της τραυματίζοντας τον στον ώμο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το θύμα διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Γαστούνης και στην συνέχεια κατήγγειλε την επίθεση σε βάρος του.

Αστυνομικοί του Α.Τ. Ανδραβίδας-Κυλλήνης συνέλαβαν την γυναίκα, η οποία σήμερα οδηγήθηκε, στα πλαίσια της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αμαλιάδας, που σε βάρος της ποινική δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη και οπλοχρησία. Ακολούθως, η κατηγορούμενη παραπέμφθηκε να δικαστεί την ερχόμενη Τετάρτη ενώπιον του Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αμαλιάδας.

“Πρόκειται για ένα πραγματικά ατυχές περιστατικό που συνέβη σε ένα νεαρό ζευγάρι, το οποίο μάλιστα έχει αποκτήσει και ένα ανήλικο παιδί ηλικίας 1,5 έτους. Η κατηγορούμενη – εντολέας μου, δράστης του επεισοδίου, δεν είχε σε καμία περίπτωση πρόθεση ή προμελετημένο σχέδιο να τραυματίσει, πολλώ δε μάλλον να σκοτώσει τον επί 7 συναπτά έτη σύντροφο της.

Απλά από μια παρεξήγηση που υπήρξε για ένα προσωπικό ζήτημα της εντολέος μου το θύμα – σύντροφος της εκνευρίστηκε υπερβολικά, άρχισε να την εξυβρίζει και να την απωθεί βίαια και τότε αυτή στη προσπάθεια της να αμυνθεί, καθόσον κρατούσε στην αγκαλιά της το ανήλικο τέκνο τους, πήρε στο χέρι της ένα παιδικό ψαλίδι κοψίματος νυχιών που βρίσκονταν πλησίον της και καθώς επιχειρούσε να αποφύγει την σε βάρος της επίθεση, τραυμάτισε ελαφρά τον σύντροφο της στον ώμο του. Επαναλαμβάνω ότι δεδομένα η εντολέας μου δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση, κάτι που επιβεβαίωση και ο Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών Αμαλιάδας που άσκησε ποινική δίωξη για πλημμέλημα και όχι για κακούργημα και συγκεκριμένα για το αδίκημα των σωματικών βλαβών στα πλαίσια της ενδοοικογενειακής βίας και για οπλοχρησία και όχι για απόπειρα ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως” ανέφερε ο συνήγορος υπεράσπισης της κατηγορούμενης, δικηγόρος Αμαλιάδας Δημήτρης Καραγιάννης.