Ηγουμενίτσα: Συνελήφθη 45χρονος με πάνω από 3.000 πακέτα λαθραίων τσιγάρων (εικόνες)

Σήμερα, στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας προχώρησαν στη σύλληψη ενός 45χρονου άνδρα για παράβαση του άρθρου 155 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα.

Κατά τον έλεγχο στην πύλη εισόδου του λιμένα εξωτερικού Ηγουμενίτσας, στο όχημα που οδηγούσε, βρέθηκαν κρυμμένα σε ειδικά διαμορφωμένες κρύπτες 3.097 πακέτα τσιγάρων χωρίς την απαιτούμενη ελληνική ταινία φόρου κατανάλωσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το όχημα και τα λαθραία τσιγάρα κατασχέθηκαν, ενώ η προανάκριση για την υπόθεση συνεχίζεται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας.

Η επιχείρηση εντάσσεται στις συνεχείς προσπάθειες για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου στην περιοχή.