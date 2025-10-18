Το σχέδιο Τραμπ για τη «νέα» Μέση Ανατολή: ευκαιρία ειρήνης ή νέος κύκλος εξάρτησης για τους Παλαιστινίους; Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Ηγουμενίτσα: Σοβαρό τροχαίο με σύγκρουση μηχανής με αυτοκίνητο – Ένας τραυματίας

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Ηγουμενίτσας

DEBATER NEWSROOM

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 18/10 στην Ηγουμενίτσα καθώς υπήρξε σύγκρουση ενός αυτοκινήτου με μηχανή.

Από την σύγκρουση σύμφωνα με το Epiruspost υπήρξε τραυματισμός του οδηγού της μοτοσικλέτας, ο οποίος διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Φιλιατών για τις πρώτες βοήθειες.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Ηγουμενίτσας.

