Ηγουμενίτσα: Σοβαρό τροχαίο με σύγκρουση μηχανής με αυτοκίνητο – Ένας τραυματίας
Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Ηγουμενίτσας
Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 18/10 στην Ηγουμενίτσα καθώς υπήρξε σύγκρουση ενός αυτοκινήτου με μηχανή.
Από την σύγκρουση σύμφωνα με το Epiruspost υπήρξε τραυματισμός του οδηγού της μοτοσικλέτας, ο οποίος διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Φιλιατών για τις πρώτες βοήθειες.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Ηγουμενίτσας.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ