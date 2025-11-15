Ηγουμενίτσα: Εντοπίστηκαν περισσότερα από 353 κιλά κάνναβης σε νταλίκα (Βίντεο)

Στον εντοπισμό περισσότερων από 353 κιλά κάνναβης σε νταλίκα στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας προχώρησαν οι Αρχές.

Συγκεκριμένα, όλα συνέβησαν το βράδυ της Πέμπτης 13/11, με έναν 58χρονο να συλλαμβάνεται για εισαγωγή και μεταφορά κάνναβης, από περιοχή της Ισπανίας.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών από αστυνομικούς του Τμήματος Γενικών Υποθέσεων και Διεθνών Συνεργασιών, σε συνεργασία με το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας και με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηγουμενίτσας, από την περαιτέρω ανάλυση των οποίων πιστοποιήθηκε η εγκληματική δράση του ανωτέρω.

Ειδικότερα, ο 58χρονος εντοπίστηκε να οδηγεί τράκτορα με επικαθήμενο, όπου, από τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, εντοπίστηκαν -50- συσκευασίες πάνω σε παλέτες –μαζί με έτερες παλέτες που έφεραν νόμιμο φορτίο-, οι οποίες περιείχαν συνολικά -353- κιλά και -19- γραμμάρια κάνναβης.

Όπως προέκυψε, οι εν λόγω ποσότητες παρελήφθησαν το πρώτο 10ημερο του τρέχοντος μήνα, σε περιοχή της Ισπανίας, και εισήχθησαν στην Ελλάδα από περιοχή της Ιταλίας, ακτοπλοϊκά.

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμη ένας 40χρονος αλλοδαπός, ο οποίος είχε ρόλο στο συντονισμό της φόρτωσης και μεταφοράς των ποσοτήτων από την Ισπανία.

Συνολικά από τις έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-353- κιλά και -19- γραμμάρια,

τράκτορας,

επικαθήμενο,

-6.230- ευρώ,

-2- κινητά και

πλήθος εγγράφων.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.