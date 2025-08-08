Ιεράπετρα: Βλήμα εντοπίστηκε από δύτη κοντά στην ακτή – Άμεση κινητοποίηση των Αρχών

Συναγερμός σήμανε σήμερα, Παρασκευή (08/08) στην παραλία της Ιεράπετρας, όταν ένας δύτης βρήκε ύποπτο αντικείμενο μέσα στην θάλασσα, το οποίο φέρεται να είναι παλαιό πυρομαχικό υλικό. Ο δύτης ενημέρωσε άμεσα τη Λιμενική Αρχή.

Σε περίπου βάθος 2,5 μέτρων βρέθηκε το αντικείμενο, και σε απόσταση 20 μέτρων από την ακτή. Μάλιστα σε όσα αναφέρει σε ανακοίνωση του το Λιμενικό, πρόκειται μάλλον για βλήμα περίπου 50 εκατοστών, το οποίο φέρει ορατά σημάδια οξείδωσης, υποδεικνύοντας μακροχρόνια παραμονή στον βυθό.

Άμεσα το Λιμεναρχείο Ιεράπετρας προχώρησε σε σήμανση της περιοχής ώστε να αποφευχθεί η προσέγγιση λουόμενων ή σκαφών στο σημείο, ενώ παράλληλα ειδοποιήθηκαν οι αρμόδιες στρατιωτικές και τεχνικές υπηρεσίες για την επιθεώρηση και ασφαλή απομάκρυνση του πυρομαχικού.