Ιεράπετρα: Αγωνία στα Φέρμα λόγω της κακοκαιρίας – “Λόγω της φωτιάς δεν υπάρχει δέντρο να κρατήσει τα νερά”

Έντονες βροχοπτώσεις πλήττουν από χθες Τετάρτη την Κρήτη, καθώς η κακοκαιρία Byron επελαύνει, έχοντας προκαλέσει προβλήματα κυρίως στα νότια, στην ευρύτερη περιοχής της Ιεράπετρας Λασιθίου.

Στα βόρεια της Κρήτης οι βροχοπτώσεις είναι ήπιες και δεν έχουν δημιουργήσει ιδιαίτερα προβλήματα, όμως στα νότια του νησιού, καταγράφονται κατολισθήσεις, πλημμυρικά φαινόμενα και ζημιές σε υποδομές.

Στα Φέρμα Ιεράπετρας όπου τον περασμένο Ιούλιο η μεγάλη πυρκαγιά κατέκαψε τα πάντα στο πέρασμά της, η ισχυρή βροχή είχε σαν αποτέλεσμα να μετατραπεί σε ορμητικό χείμαρρο ο δρόμος έξω από το χωριό.

“Η φωτιά εδώ μας κατέκαψε. Δεν υπάρχει δέντρο να κρατήσει τα νερά” λέει στο DEBATER η Μαρία Αγιοσοφίτη, κάτοικος του χωριού, και εύχεται “η αποψινή βραδιά να περάσει χωρίς ζημιές, γιατί θα πέσει πολύ νερό”.

Λόγω των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από τις βροχές, το νηπιαγωγείο και λύκειο στον Κουτσουρά δεν λειτούργησαν σήμερα, ενώ με απόφαση του δημάρχου θα παραμείνουν κλειστά και αύριο.

Επίσης, οι σφοδρές βροχοπτώσεις είχαν ως αποτέλεσμα να πέσουν χώματα και βράχια στο δρόμο από τα Τέρτσα προς τον Μύρτο Ιεράπετρας και μέχρι τα όρια του δήμου Βιάννου στο νομό Ηρακλείου με αποτέλεσμα να κλείσει ο δρόμος.

Σε ανακοίνωσή του, ο δήμος Βιάννου επισημαίνει ότι το συγκεκριμένο κομμάτι του οδικού δικτύου έκλεισε για την ασφάλεια των διερχόμενων οδηγών και αναμένεται να δοθεί προς χρήση μέσα στις επόμενες ημέρες, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης.

Τα καιρικά φαινόμενα που αναμένεται να ενταθούν τις επόμενες ώρες και κυρίως αύριο Παρασκευή 5/12, έχουν θέσει σε αυξημένη ετοιμότητα τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Κρήτης και των δήμων.