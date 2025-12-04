Επελαύνει η κακοκαιρία Byron: Πλημμύρες, κατολισθήσεις και 112 στη Λακωνία – Προβλήματα και στη Ζάκυνθο (βίντεο)

Αγριεύει ο καιρός τις επόμενες ώρες, με την κακοκαιρία Byron να έχει αρχίσει ήδη να δείχνει τα δόντια της. Ο κρατικός μηχανισμός είναι σε αυξημένη ετοιμότητα σε εννέα περιφέρειες της χώρας, ανάμεσά τους και η Αττική.

Από σήμερα Πέμπτη έως και το πρωί του Σαββάτου αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της ανατολικής και νότιας κυρίως χώρας, αφού η ΕΜΥ πριν λίγη ώρα επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο.

Επισημαίνεται πως οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα είναι ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους.

Σφοδρές καταιγίδες μεγάλης διάρκειας αναμένονται τις επόμενες ώρες και στην Αττική, με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά να προειδοποιεί πως το Λεκανοπέδιο θα δεχθεί 50‑60 χιλιοστά βροχής μέσα σε δύο ημέρες, με αποτέλεσμα να είναι αυξημένος ο κίνδυνος για πλημμυρικά φαινόμενα.

Πλημμύρες και κατολισθήσεις στη Λακωνία – Ήχησε το 112

Εν τω μεταξύ, λίγο πριν από τη 1 το μεσημέρι οι Αρχές ενεργοποίησαν το 112 στην περιφερειακή ενότητα Λακωνίας.

Το μήνυμα του 112 για την κακοκαιρία προειδοποιεί τους κατοίκους της Ανατολικής Μάνης να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους λόγω έντονων βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων: «Λόγω έντονων βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων στην Δημοτική Ενότητα Ανατολικής Μάνης της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών». ⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Λόγω έντονων βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων στην Δημοτική Ενότητα #Ανατολικής_Μάνης της Περιφερειακής Ενότητας #Λακωνίας περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες.



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.



ℹ️ https://t.co/mbLpAekqgN…— 112 Greece (@112Greece) December 4, 2025

Λίγα λεπτά αργότερα εστάλη και νέο μήνυμα μέσω του 112 αυτή τη φορά στους κατοίκους του δήμου Ευρώτα, στη Λακωνία: «Λόγω έντονων βροχοπτώσεων στην Δημοτική Ενότητα Ευρώτα της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Λόγω έντονων βροχοπτώσεων στην Δημοτική Ενότητα #Ευρώτα της Περιφερειακής Ενότητας #Λακωνίας περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες.



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.



ℹ️ https://t.co/mbLpAekY6l@pyrosvestiki@hellenicpolice— 112 Greece (@112Greece) December 4, 2025

Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στο ύψος του Στρατοπέδου ΚΕΕΜ, όπου η Εθνική Οδός Σπάρτης – Γυθείου έχει διακοπεί πλήρως λόγω νερών που έχουν κατακλύσει το οδόστρωμα. Η κυκλοφορία διεξάγεται μέσω παρακαμπτήριων δρόμων, ενώ η Πολιτική Προστασία επιχειρεί με συνεργεία άντλησης υδάτων.

Στον Κλαδά, κοντά στην παράκαμψη Βουτιάνων, η συνεχής βροχόπτωση έχει προκαλέσει συγκέντρωση μεγάλου όγκου νερού. Τοποθετήθηκαν αντιπλημμυρικά οδοφράγματα, ενώ η ΔΕΥΑΣ παραμένει σε επιφυλακή. Οι οδηγοί καλούνται να κινούνται με μεγάλη προσοχή λόγω περιορισμένης ορατότητας και ολισθηρού οδοστρώματος.

Δύσκολες ώρες βιώνει και το χωριό Πλάτανος, καθώς ολόκληρος ο οικισμός έχει πλημμυρίσει , με σπίτια, καλλιέργειες, αυτοκίνητα, ζώα και αγροτικά μηχανήματα να έχουν καλυφθεί από νερά.

Οι κάτοικοι, πολλοί εκ των οποίων ηλικιωμένοι, έχουν καταφύγει στους υψηλότερους ορόφους των σπιτιών τους, καθώς τα ισόγεια είναι πλημμυρισμένα μέχρι το ταβάνι. Τα ορμητικά νερά έχουν παρασύρει αυτοκίνητα και αγροτικά μηχανήματα, ενώ πολλά ζώα χάθηκαν μέσα στη λάσπη και τα φερτά υλικά.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ζητηθεί από την Πυροσβεστική κάποια παροχή βοήθειας για απομάκρυνση ατόμων. Υπάρχουν προβλήματα στις Αιγιές, στο Χωσιάρι, στα χωριά του Σμύνους και στο Καρβελά.

Προβλήματα και στη Ζάκυνθο

Σύμφωνα με το imerazante, στις Αλυκές Ζακύνθου η έντονη βροχόπτωση είχε ως αποτέλεσμα να προκληθούν πλημμύρες σε δρόμους και χωράφια. Οι αρχές καλούν τους πολίτες να μην μετακινούνται αν δεν είναι έκτακτη ανάγκη.

Στην Επαρχιακή Οδό Ζακύνθου-Αλυκών ο δρόμος έκλεισε από το Μαντολάτο και κάτω που υπάρχουν προβλήματα, ενώ και στην επαρχιακή κοντά στο χωριό Κούκεσι υπήρξαν προβλήματα. Επίσης, σημειώθηκαν μικρές κατολισθήσεις στη Λιθακιά.

Κακοκαιρία Byron: Το νέο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που εξέδωσε νωρίτερα η ΕΜΥ:

Σήμερα Πέμπτη (04-12-25) κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στα νησιά του Ιονίου (κυρίως ν. Κεφαλονιά και Ζάκυνθος), μέχρι το μεσημέρι

β. στην κεντρική Μακεδονία (κυρίως περιφερειακή ενότητα Χαλκιδικής, Πιερίας, Ημαθίας)

γ. στη Θεσσαλία (κυρίως στα ανατολικά τμήματα) και τις Σποράδες

δ. στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, κυρίως στα νότια και ανατολικά τμήματα)

ε. στην Εύβοια (κυρίως στα νότια τμήματα)

στ. στην Πελοπόννησο (κυρίως νότια και ανατολικά τμήματα)

ζ. στις Κυκλάδες

η. στην Κρήτη (κυρίως στα νότια τμήματα)

θ. στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου (από ν. Χίο και νοτιότερα) και στα Δωδεκάνησα.

Τσατραφύλλιας: Οι 2 κόκκινες ζώνες και ο κίνδυνος για “fast floods” στην Αττική

Για δύσκολες καταστάσεις από την κακοκαιρία Byron και για δυο ζώνες επικινδυνότητας προειδοποιεί ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλιας.

Οι βροχές από την κακοκαρία Byron έχουν εξαπλωθεί στο 60% της χώρας και σύμφωνα με τον Γιώργο Τσατραφύλλια αύριο θα είναι η πιο δύσκολή ημέρα, καθώς σε κάποιες περιοχές θα έχει ακραία χαρακτηριστικά και δυνητικά θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα.

Ο μετεωρολόγος δεν κρύβει την ανησυχία του για την Αττική, καθώς υπάρχει κίνδυνος για fast floods, ενώ από σήμερα το βράδυ και αύριο ενισχύονται οι νοτιάδες μέσα στο Αιγαίο σε θυελλώδεις, δημιουργώντας ραγδαίες βροχο-θύελλες.

Η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια:

“Επελαύνει η κακοκαιρία “BYRON” στο 60% της χώρας με ισχυρές καταιγίδες και βροχο-θύελλες…”

Με στρωτές βροχές προς το παρών κυλάει η σημερινή ημέρα ωστόσο από το απόγευμα και κυρίως, αύριο Παρασκευή που είναι η πιο δύσκολή ημέρα, η κακοκαιρία σε κάποιες περιοχές θα έχει ακραία χαρακτηριστικά και δυνητικά θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα.

Έχω επιλέξει δύο ζώνες επικινδυνότητας που φαίνονται στους δύο χάρτες.

Πρώτη ζώνη : Χαλκιδική-Ημαθία-Πιερία-Θεσσαλονίκη-Θεσσαλία-Σποράδες-ανατολικό Αιγαίο -Δωδεκάνησα-Αττική-Βοιωτία

Δευτερη Ζώνη : δυτική και νότια Πελοπόννησος, Κυκλάδες .νότια Κρήτη.

Αττική : Επηρεάζεται από σήμερα το βράδυ μέχρι την Παρασκευή το πρωί .Τα δυτικά και νότια πρόαστια κυρίως. Κίνδυνος για fast floods! Μπορεί να ξεπεράσουμε τα 50 mm.

Από σήμερα το βράδυ και αύριο ενισχύονται οι νοτιάδες μέσα στο Αιγαίο σε θυελλώδεις, δημιουργώντας ραγδαίες βροχο-θύελλες.

Μεγάλος κίνδυνος για τους αγρότες μας που παραμένουν εκτεθιμένοι στους δρόμους, από σήμερα το βράδυ και αύριο, κυρίως στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία.