Η σύλληψη του “Ρειζ”, “ο μάγειρας”, οι πολυτελείς βίλες των Τούρκων μαφιόζων και η “αγάπη για την Ελλάδα”

Έξι Τούρκοι κακοποιοί πέρασαν το κατώφλι του εισαγγελέα μετά από αιφνιδιαστική έφοδο της αστυνομίας σε πολυτελείς βίλες στον Ωρωπό και το Χαλκούτσι. Στην κατοχή τους βρέθηκαν όπλα με σιγαστήρα, μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών, θωρακισμένα αυτοκίνητα αξίας, και σημειώσεις με κωδικοποιημένα στοιχεία, που ενδέχεται να συνδέονται με παράνομες δραστηριότητες.

Αξιοσημείωτος είναι ο 29χρονος Τούρκος Γ.Μ., ιδιοκτήτης βίλας αξίας 800.000 ευρώ, ο οποίος είχε αποκτήσει golden visa, θεωρείται ο αρχηγός της οργάνωσης, γνωστός ως “Ρειζ”.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Star, ο ίδιος φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι «αγαπάει την Ελλάδα» και ότι το θωρακισμένο όχημά του είναι για λόγους ασφαλείας, καθώς φοβάται απαγωγή από συμπατριώτες του λόγω της πλούσιας οικογενειακής του καταγωγής.

Οι αρχές παρακολουθούσαν στενά τον 29χρονο για περισσότερο από ένα χρόνο, καταγράφοντας τις κινήσεις του μαζί με άλλους 40 υπόπτους. Φέρεται να έχει διασυνδέσεις με τον διάσημο Τούρκο μαφιόζο Ντουντάρ Κιλίτζ, ο οποίος πέθανε το 1999, ενώ ο πατέρας του 29χρονου είχε συλληφθεί το 2019 στην Τουρκία με το προσωνύμιο «Ο Μάγειρας», λόγω των δραστηριοτήτων του στον τομέα των ναρκωτικών.

Κατά την έφοδο στη βίλα στον Ωρωπό, εντοπίστηκαν τέσσερα άτομα, μεταξύ των οποίων και ο αδερφός του ιδιοκτήτη. Ένας από αυτούς επιχείρησε να καταστρέψει τα ναρκωτικά ρίχνοντάς τα στην τουαλέτα, ενώ ο 25χρονος ισχυρίστηκε ότι τα ναρκωτικά ήταν για προσωπική χρήση. Στην κατοχή τους βρέθηκαν τρία τετράδια με ονόματα, ποσά και χρηματικές συναλλαγές, υποδεικνύοντας οργανωμένο ξέπλυμα χρημάτων.

Η αστυνομία εκτιμά ότι οι Τούρκοι χρησιμοποιούσαν τις πολυτελείς βίλες και τα θωρακισμένα αυτοκίνητα ως βιτρίνα για την εκτέλεση εγκληματικών δραστηριοτήτων και τη διακίνηση παράνομων χρημάτων.

Διεθνείς “διαδρομές” ναρκωτικών

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 29χρονος Γ.Μ., εισήγαγε ναρκωτικές ουσίες από την Αλβανία και την Βουλγαρία και τα χρήματα που αποκόμιζαν, τα έστελνε με σάκους στην Ισπανία, μέσω εταιρία μεταφοράς χρημάτων. Κυκλοφορούσαν με πολυτελή αυτοκίνητα που εισήγαγαν από την Βουλγαρία, ενώ σε βάρος τους ασκήθηκε δίωξη Διακίνηση ναρκωτικών σε βαθμό κακουργήματος και παράνομη οπλοκατοχή κατά συναυτουργία.

Τι κατασχέθηκε από την αστυνομία