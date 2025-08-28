Η Ρόδος προστατεύει το μέλλον μας – Η ηλεκτροκίνηση μέσα στην πόλη των ιπποτών (φωτογραφίες)

Η μεσαιωνική πόλη της Ρόδου, ένα από τα πιο όμορφα και ιστορικά μέρη της Ελλάδας, κάνει ένα σημαντικό βήμα προς την προστασία του περιβάλλοντος και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της. Αυτή η πρωτοβουλία αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση.

Ηλεκτροκίνηση στη Μεσαιωνική Πόλη Ρόδου

Πλέον, η μετακίνηση στους στενούς και γραφικούς δρόμους της πόλης γίνεται εύκολα, άνετα και οικολογικά. Ξεκινώντας από τις 08:00 το πρωί έως τις 23:00 το βράδυ, καθημερινά, μπορείτε να απολαύσετε δωρεάν δρομολόγια κάθε 20 λεπτά. Αυτή η πρωτοβουλία εξυπηρετεί τόσο τους κατοίκους όσο και τους επισκέπτες, προσφέροντας μια βιώσιμη λύση για τις μετακινήσεις τους.

Με τον τρόπο αυτό, η Ρόδος συμβάλλει ενεργά στη μείωση των ρύπων και στη δημιουργία ενός πιο καθαρού αστικού περιβάλλοντος, δείχνοντας τον δρόμο για ένα πράσινο μέλλον. Αυτή η προσπάθεια εντάσσεται στο πλαίσιο του οράματος Kolossos2047, που στοχεύει σε μια πόλη πιο φιλική προς το περιβάλλον.