Η Lidl Ελλάς στηρίζει ξανά την υγεία και την πρόληψη: Magic Diabetes Bus 2025

Οι γιορτές των Χριστουγέννων είναι μία εποχή που η Lidl Ελλάς επιλέγει να δώσει έμφαση στην πιο σημαντική αξία: την ανθρώπινη υγεία και φροντίδα.

Για 3η συνεχή χρονιά, η εταιρεία στέκεται με θέρμη δίπλα στον οργανισμό «Με Οδηγό το Διαβήτη», ενισχύοντας τη μαγική δράση Magic Diabetes Bus 2025 – Χριστουγεννιάτικη Μαγεία με Στόχο την Υγεία & την Πρόληψη.

Η πρωτοβουλία έχει ως στόχο την έγκυρη ενημέρωση, την πρόληψη και την ευαισθητοποίηση του κοινού για τον Σακχαρώδη Διαβήτη. Δεδομένου ότι περίπου το 10% του πληθυσμού στην Ελλάδα πάσχει από Διαβήτη, και ένα ποσοστό 3-4% δεν γνωρίζει καν ότι πάσχει, η πρόληψη και η ενημέρωση είναι ζωτικής σημασίας.

Η Lidl Ελλάς επιδιώκει να βρεθεί κοντά στους πολίτες — και κυρίως στα παιδιά — στηρίζοντας την πρωτοβουλία «Magic Diabetes Bus», οι οποίοι προσφέρουν έγκυρη πληροφόρηση, πρόληψη και δωρεάν βασικό ιατρικό έλεγχο μέσα σε ένα εορταστικό κλίμα.

Τι περιλαμβάνει το «Magic Diabetes Bus»

Το Magic Diabetes Bus θα σταθμεύει σε κεντρικές πλατείες, αξιοποιώντας τη χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα για να προσελκύσει οικογένειες. Οι επισκέπτες θα απολαύσουν μουσική, δρώμενα και παιχνίδι.

Παράλληλα, οι ενήλικες και τα παιδιά θα έχουν τη δυνατότητα να υποβληθούν σε μέτρηση γλυκόζης αίματος και να λάβουν εξατομικευμένες οδηγίες από την επιστημονική ομάδα της δράσης, η οποία περιλαμβάνει διαβητολόγο, διατροφολόγο, πνευμονολόγο και ποδολόγο.

Πέρυσι, η δράση προσέλκυσε πάνω από 5.000 επισκέπτες. Φέτος, προστίθεται η νέα ενότητα Digital Wishes Corner, όπου τα παιδιά θα στέλνουν ψηφιακές ευχές, οι οποίες θα προβάλλονται στα social media, συνδυάζοντας την πρόληψη με έναν δημιουργικό και σύγχρονο τρόπο.

Πρόγραμμα Σταθμών

Το Magic Diabetes Bus 2025 θα επισκεφθεί τις εξής περιοχές:

11 & 12 Δεκεμβρίου 2025: Αμαξοστάσια ΟΣΥ (Ρέντη) – Δράση για εργαζόμενους ΟΣΥ

13 Δεκεμβρίου 2025: Δήμος Πειραιά

14 Δεκεμβρίου 2025: Δήμος Ασπροπύργου

15 Δεκεμβρίου 2025: Δήμος Νέας Ιωνίας

16 Δεκεμβρίου 2025: Δήμος Γλυφάδας

17 Δεκεμβρίου 2025: Δήμος Αθηναίων

18 Δεκεμβρίου 2025: Δήμος Περιστερίου

19 Δεκεμβρίου 2025: Δήμος Παλαιού Φαλήρου

Η Lidl Ελλάς, με γνώμονα την κοινωνική ευθύνη και την αγάπη για τον άνθρωπο, συνεχίζει να επενδύει σε δράσεις που εμπνέουν και προσφέρουν ουσιαστική αξία στην ελληνική κοινωνία, κάνοντας την υγεία προτεραιότητα για όλους.