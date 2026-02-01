Η κακοκαιρία σάρωσε την Καλαμάτα: Πλημμυρισμένοι δρόμοι και κατολισθήσεις – Σχηματίστηκε καταρράκτης στο Πήδημα (Εικόνες)

Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας βρέθηκε η Καλαμάτα, καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έκαναν την εμφάνισή τους από τα δυτικά άρχισαν να πλήττουν τη χώρα.

Σύμφωνα με το tharrosnews.gr, σοβαρά προβλήματα καταγράφηκαν στις περιοχές Πήδημα και Αρφαρά, όπου δρόμοι πλημμύρισαν και καλύφθηκαν από λάσπες και φερτά υλικά.

Ορμητικά νερά παρέσυραν χώματα και βράχους, με αποτέλεσμα να προκληθούν κατολισθήσεις, ενώ συνεργεία του δήμου με βαριά μηχανήματα βρίσκονται από τις πρώτες ώρες στο σημείο, επιχειρώντας την αποκατάσταση των ζημιών.

Το βράδυ του Σαββάτου ήχησε και το 112 στα κινητά των κατοίκων της Καλαμάτας, προειδοποιώντας για την ένταση των φαινομένων και καλώντας τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Έκτοτε, η βροχόπτωση είναι συνεχής, μετατρέποντας το οδικό δίκτυο μεταξύ Πηδήματος και Αρφαρών σε «λίμνη». ⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται στην Περιφέρεια #Πελοποννήσου, περιορίστε τις μετακινήσεις σας από απόψε έως τις πρωινές ώρες της Κυριακής 01-02-2026.



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.



Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, τουλάχιστον πέντε φορτηγά απομακρύνθηκαν γεμάτα με φερτά υλικά και βράχους που κατέβασαν τα νερά. Σε ορισμένα σημεία σχηματίστηκε ακόμη και καταρράκτης, καθώς το έδαφος είναι κορεσμένο και αδυνατεί να απορροφήσει τον μεγάλο όγκο βροχής.

Κλιμάκια του δήμου παραμένουν σε επιφυλακή και επιχειρούν στους δρόμους όπου έχουν σημειωθεί τα μεγαλύτερα προβλήματα, με στόχο την αποκατάσταση της κυκλοφορίας και τη διασφάλιση της ομαλής μετακίνησης των πολιτών.