Η Εύα Καϊλή για τις δύσκολες στιγμές στη φυλακή: “Με κρατούσαν με τα φώτα αναμμένα σε τσουχτερό κρύο”

Για τις δύσκολες στιγμές που πέρασε στη φυλακή, για τις συνθήκες κράτησης, αλλά και για τον δικαστικό Γολγοθά που ακολούθησε, μίλησε η Εύα Καϊλή.

Η πρώην αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, βρέθηκε καλεσμένη σε πολιτική εκπομπή της ιταλικής τηλεόρασης και τόνισε πως “ήμουν σε κατάσταση επιβίωσης”.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Με κρατούσαν κάποιες ημέρες στην απομόνωση, με τσουχτερό κρύο και τα φώτα αναμμένα. Τις πρώτες ημέρες δεν μπορούσα να επικοινωνήσω με τον δικηγόρο μου, δεν είχα πρόσβαση στη δικογραφία, δεν μπορούσα να μιλήσω και να δω την κόρη μου. Για πολλές εβδομάδες μου έλεγαν ότι θα την κρατήσουν μακριά μου” ανέφερε η κυρία Καϊλή και πρόσθεσε:

“Πέραν αυτής της σωματικής πίεσης, υπήρχε και η ψυχολογική γιατί με απειλούσαν λέγοντας πως θα δώσουν την κόρη μου στην πρόνοια. Μου ζήτησαν να δώσω δύο ονόματα των ανωτέρων μου, υποθέτω τον πρόεδρο και τον επίτροπο”.

Υπενθυμίζεται ότι η Εύα Καϊλή συνελήφθη στις 9 Δεκεμβρίου 2022 από τις βελγικές αρχές στο πλαίσιο διερεύνησης του σκανδάλου “Qatargate”, κατηγορούμενη για διαφθορά, εγκληματική οργάνωση και “ξέπλυμα” χρήματος, καθώς φέρεται να έλαβε χρηματικά ποσά από το Κατάρ, ώστε να επηρεάζει αποφάσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Ύστερα από περίπου τέσσερις μήνες στη φυλακή, η κυρία Καϊλή αποφυλακίστηκε στις 14 Απριλίου 2023 και τέθηκε υπό κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Το μέτρο της ηλεκτρονικής επιτήρησης έπαψε στις 25 Μαΐου, καθώς ικανοποιήθηκε το σχετικό αίτημα των δικηγόρων της Καϊλή.

Στο σκάνδαλο “Qatargate” είχε εμπλακεί και ο σύζυγός της Εύας Καϊλή, Φραντσέσκο Τζιόρτζι, με τον οποίο έχουν αποκτήσει μαζί μια κόρη.