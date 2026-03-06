Η ΕΛΑΣ εκσυγχρονίζεται: Προσλήψεις εξειδικευμένου προσωπικού και αναβάθμιση στόλου και εξοπλισμού

Προσλήψεις εξειδικευμένου προσωπικού, στελέχωση τμημάτων με νέα στελέχη, εκσυγχρονισμός υλικοτεχνικού εξοπλισμού και αναδιάρθρωση του σώματος, προβλέπει ο σχεδιασμός για την ενίσχυση της Ελληνικής Αστυνομίας με στόχο την δημόσια ασφάλεια.

Ο εν εξελίξει σχεδιασμός θα στηρίζεται σε πέντε άξονες με στόχο την αποτελεσματικότερη αστυνομική παρουσία με γνώμονα την προστασία των πολιτών.

Για τον λόγο αυτό «τρέχουν» ήδη διαγωνισμοί για την προμήθεια υλικών και κατασκευή υποδομών που ξεπερνούν το ένα εκατομμύριο ευρώ.

Οι 5 «άξονες» για τον εκσυγχρονισμό της Ελληνικής Αστυνομίας

Στο επίκεντρο της νέας μορφή της Ελληνικής αστυνομίας, βρίσκονται πέντε βασικοί άξονες. Ο πρώτος είναι η πρόσληψη περισσότερων από 1.800 μόνιμων στελεχών με έμφαση στα τοπικά αστυνομικά τμήματα αλλά και τις υπηρεσίες δίωξης εγκλήματος.

Ο δεύτερος άξονας εστιάζει στην τεχνολογία μέσω του προγράμματος «ΑΙΓΙΣ» και περιλαμβάνει Δεύτερος άξονα επένδυση 180 εκατομμυρίων ευρώ για το Εθνικό Σύστημα Κρίσιμων Ασύρματων Επικοινωνιών, εξοπλίζοντας την Ελληνική Αστυνομία με σύγχρονα τεχνολογικά μέσα.

Επίσης, βρίσκεται σε εξέλιξη η τεχνολογική αναβάθμιση στο σώμα, με την παράδοση εξοπλισμού, με στόχο την ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων. Ενδεικτικό των δομικών αλλαγών στην Ελληνική Αστυνομία, αποτελεί το γεγονός πως στο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού περιλαμβάνονται 60 συμβάσεις με συνολικό ύψος άνω των 600 εκατομμυρίων ευρώ.

Παράλληλα στα 600 εκατομμύρια επιπλέον, υπολογίζεται ο προϋπολογισμός για τη μετεγκατάσταση του σωφρονιστικού καταστήματος Κορυδαλλού στον Ασπρόπυργο, έργο που υλοποιείται μέσω του Υπερταμείου.

Ο τρίτος άξονας των αλλαγών στην ΕΛ.ΑΣ, σχετίζεται με την αναδιοργάνωση που βρίσκεται σε εξέλιξη, σε νομοθετικό πλαίσιο, προκειμένου να απέλθουν αλλαγές στην δομή της αστυνομίας, με στόχο την αποτελεσματικότερη πρόληψη και αντιμετώπιση σύγχρονων μορφών εγκλήματος.

Ο πέμπτος άξονας σχετίζεται με την αύξηση των μέτρων ασφαλείας, που περιλαμβάνουν εκατοντάδες στόχους σε Αθήνα και υπόλοιπη Ελλάδα για την πρόληψη απειλών.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται επίσης στον επιχειρησιακό σχεδιασμό των δράσεων των ειδικών υπηρεσιών, όπως η ενίσχυση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας (Δ.Α.Ε.Ε.Β.), την Ε.Κ.Α.Μ αλλά και στην οδική ασφάλεια με αυξημένους τροχονομικούς ελέγχους για την οδική ασφάλεια.

Ακόμα, αναμένεται ενίσχυση της συνεργασίας της ΕΛ.ΑΣ με δήμους, αύξηση των εισακτέων στις σχολές αστυφυλακών και αξιωματικών.

Αναβάθμιση στόλου και εξοπλισμού

Το κύριο βάρος των υψυλόβαθμων στελεχών της Λεωφόρου Κατεχάκη, έχει «πέσει» στην αναβάθμιση του τεχνολογικού εξοπλισμού των στελεχών της αστυνομίας και στην αναβάθμιση των οχημάτων του στόλου.

Παράλληλα εντός του έτους αναμένεται η παράδοση σύγχρονου εξοπλισμού όπως body cameras, για την βελτίωση της επιχειρησιακής ικανότητας των αστυνομικών, ενίσχυση με νέα suv οχήματα για τις ανάγκες της ΟΠΚΕ, αλλά και την περαιτέρω προμήθεια tablets για ελέγχους στον δρόμο και προμήθεια αλεξίσφαιρων γιλέκων.

Η αναβάθμιση στον υλικοτεχνολογικό εξοπλισμό, δεν αφορά μόνον τις αστυνομικές Διευθύνσεις Αττικής και Θεσσαλονίκης, αλλά το σύνολο των αστυνομικών διευθύνσεων σε κάθε μεριά της χώρας.