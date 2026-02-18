Χρυσοχοΐδης: Κατασκευάζονται 8 νέες φυλακές, “μετακομίζει” στον Ασπρόπυργο ο Κορυδαλλός

Για τη δολοφονία του ισοβίτη στις φυλακές Δομοκού, αλλά και για την κατασκευή νέων φυλακών σε διάφορες περιοχές της χώρας μίλησε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ, ο κ. Χρυσοχοΐδης χαρακτήρισε όχι μόνο ως δυσάρεστα, αλλά και πάρα πολύ ανησυχητικά και εξαιρετικά επικίνδυνα όλα όσα συνέβησαν στις φυλακές Δομοκού με τη δολοφονία ισοβίτη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δυστυχώς έχουμε μεγάλο πρόβλήμα στις φυλακές, έχουμε πολύ κόσμο πια, υπάρχει πολύς πληθυσμός λόγω της αυστηριοποίησης της νομοθεσίας», παραδέχτηκε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κάνοντας λόγο για πολύ παλιές υποδομές.

«Φανταστείτε η τελευταία καινούργια φυλακή είναι αυτήν τη στιγμή της Δράμας, η οποία είχε προετοιμαστεί πριν 10 χρόνια περίπου και λειτούργησε πριν 1 χρόνο», ανέφερε.

Όπως είπε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, το ζητούμενο από εδώ και πέρα είναι να τρέξει το πρόγραμμα κατασκευής νέων σωφρονιστικών καταστημάτων, 8 τον αριθμό, εκ των οποίων η μια βρίσκεται σε διαγωνιστική διαδικασία και θα είναι στον Ασπρόπυργο.

«Ο Κορυδαλλός θα μεταφερθεί στον Ασπρόπυργο, γύρω στο 2030 υποθέτω θα είναι έτοιμες. Ετοιμάζουμε και άλλα καταστήματα στους Φιλιάτες Θεσπρωτίας, στα Γιάννενα, στη Μεγαλόπολη και επίσης στη Δυτική Μακεδονία. Αυτά όλα τρέχουν πολύ γρήγορα», ενημέρωσε ο κ. Χρυσοχοΐδης.

«Έχουμε εξασφαλίσει τους πόρους, ενώ σε λίγες μέρες αρχίζει η εφαρμογή της ηλεκτρονικής επιτήρησης (βραχιολάκι), που υποθέτω πολύ σύντομα μέσα από τις αποφάσεις των δικαστηρίων θα δοθεί η δυνατότητα πολλοί άνθρωποι με ήπιες ποινές να μην τις εκτίουν στις φυλακές, αλλά να βρίσκονται σπίτι τους ή όπου οριστεί με το βραχιολάκι».

Με αφορμή όσα έγιναν τα ξημερώματα της Τετάρτης 18/2 στο ΑΠΘ, ο κ. Χρυσοχοΐδης τόνισε ότι «δεν έχουμε πια καταλήψεις και καταστροφές στα πανεπιστήμια και ορισμένοι δεν θέλουν να το αντιληφθούν αυτό. Μετά τα επεισόδια του περασμένου Σαββάτου η διοίκηση του ΑΠΘ αποφάσισε να κλείνει το πανεπιστήμιο στις 10 το βράδυ, κάποιοι πήγαν να το τεστάρουν και οι πρυτανικές αρχές κάλεσαν την αστυνομία να εφαρμόσει την απόφαση».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όσον αφορά στις κάμερες στους δρόμους, αφού ξεκαθάρισε ότι «η ΕΛΑΣ δεν στέλνει SMS και όποτε χρειαστεί να επικοινωνήσει εγγράφως αυτό γίνεται με αλληλογραφία», ο κ. Χρυσοχοΐδης διευκρίνισε ότι:

«Πρώτον: Αυτή τη στιγμή τοποθετούνται οι 300 κάμερες της περιφέρειας. Από τον Ιούνιο θα βεβαιώνουν μόνο για το κόκκινο σε διασταυρώσεις Δεύτερον, έχουν μπει 8 κάμερες με Τεχνητή Νοημοσύνη που βεβαιώνουν κλήσεις για αρκετές παραβάσεις. Τρίτον, δουλεύουν πιλοτικά ένας μικρός αριθμός καμερών στα λεωφορεία του ΟΣΥ που βεβαιώνουν για λεωφορειολωρίδα. Τέταρτον, έχουμε και της Αττικής Οδού που έρχονται οι κλήσεις στον φάκελο του Gov.gr».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Όλα αυτά θα μπουν στο συντονιστικό ΟΔΥΣΣΕΑΣ ώστε να γίνεται συγκέντρωση επεξεργασία και να στέλνονται οι κλήσεις» πρόσθεσε.

Σε ερώτηση για το SMS που του έστειλε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο υπουργός απάντησε:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Είμαι πολιτικός προϊστάμενος και όχι αρχηγός της ΕΛΑΣ. Καθορίζω το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται η Αστυνομία. Ο αρχηγός της Αστυνομίας διέταξε μια ΕΔΕ την οποία ανέλαβε μια ταξίαρχος. Αυτή είναι υπεύθυνη να ολοκληρώσει και να παραδώσει τα αποτελέσματα».