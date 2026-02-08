Η διπλή ζωή του σμηνάρχου – κατασκόπου: Στο “κάδρο” των Αρχών δύο νέα πρόσωπα

Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και τα κινητά του σμηνάρχου, ο οποίος κατηγορείται για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας, βρίσκονται στο επίκεντρο των ερευνών των Αρχών.

Ο 54χρονος σμήναρχος δρούσε επί πολλούς μήνες περνούσε κάτω από τα ραντάρ, ήταν εμπειρότατος με άριστες γνώσεις στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και χαμηλών τόνων, ενώ φρόντιζε μεθοδικά να θολώνει τα νερά για να στέλνει τακτικά άκρως απόρρητες πληροφορίες στον σύνδεσμο του στην Κίνα.

Το ταξίδι στην Κίνα

Κοντά στη δύση της καριέρας του ο 54χρονος σμήναρχος αποφάσισε να δοκιμάσει μια νέα πρόκληση. Να κατασκοπεύει την πατρίδα του για χάρη της Κίνας.

Σε κανέναν δεν κίνησε τις υποψίες το περίεργο ταξίδι του καριερίστα αξιωματικού στην Κίνα, με το πρόσχημα ότι σκόπευε να μάθει τη γλώσσα.

Ο σμήναρχος ωστόσο είχε πάρει ήδη τα πρώτα μαθήματα κατασκοπείας. Φρόντιζε μάλιστα να καλύπτει τα ίχνη του με αναρτήσεις και άρθρα του σε ιστοσελίδα για την ασφάλεια στο διαδίκτυο με τον τίτλο “Ο 5λεπτος οδηγός σας για τις απειλές από εσωτερικούς παράγοντες”.

Είχε παρουσία ακόμη και σε πλατφόρμα αναζήτησης εργοδοτών όπου έγραφε χαρακτηριστικά πως αναζητά νέες προκλήσεις για την κυβερνοασφάλεια.

Στο “κάδρο” δύο νέα πρόσωπα

Στο μικροσκόπιο των ερευνών έχουν τεθεί ακόμη ένα πρόσωπο «κλειδί», καθώς και δύο απόστρατοι αξιωματικοί, οι οποίοι φέρονται να διατηρούσαν ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με την Κίνα.

Ο σμήναρχος θα απολογηθεί την Τρίτη.

Τα στοιχεία στα οποία είχε πρόσβαση ο σμήναρχος αφορούσαν άκρως απόρρητες πληροφορίες και περιλάμβαναν:

• Επιχειρησιακά σχέδια (War Plans)

• Σχέδια αντίδρασης

• Στόχους και διασπορά δυνάμεων

Επιπλέον, είχε πρόσβαση σε απόρρητες πληροφορίες που σχετίζονταν με:

• Τεχνικά χαρακτηριστικά και οπλικά συστήματα

• Ηλεκτρονικό πόλεμο (EW)

• Αποθέματα

• Πληροφορίες και κατασκοπεία (Intelligence)

• Αεροφωτογράφιση και συλλογή σημάτων (Signals Intelligence)

• Ανάλυση απειλών

• Στρατηγικές συνεργασίες και ΝΑΤΟ

• Κρυπτογραφημένες επικοινωνίες

• Κοινά σχέδια δράσης