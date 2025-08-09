Η Aυγουστιάτικη Πανσέληνος φώτισε τον ουρανό – Απίστευτες εικόνες

Η εντυπωσιακή Πανσέληνος του Αυγούστου φέγγει πιο δυνατά απόψε (09/08) καθηλώνοντας με την επιβλητικότητά της και φέρνοντας προς τα έξω την πιο ρομαντική πλευρά στο καθένα από εμάς.

Η Πανσέληνος του Αυγούστου, γνωστή και ως «φεγγάρι του Οξύρρυγχου» κορυφώνεται τη νύχτα του Σαββάτου και πολλοί έχουν ήδη επιλέξει να απολαύσουν το θέαμά της από κάποιο ψηλό σημείο. Το σκηνικό πάνω από όλη τη χώρα μοιάζει μαγευτικό αφού οι πόλεις και τα κτίρια λούζονται με το φως του ολόγιομου φεγγαριού.

η αυγουστιάτικη πανσέληνος χαρακτηρίζεται και ως «υπερπανσέληνος», αφού το φεγγάρι είναι έως και 14% μεγαλύτερο και 30% φωτεινότερο, προσφέροντας το αυτό μοναδικό θέαμα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το υπουργείο πολιτισμού έχει ανακοινώσει διάφορες εκδηλώσεις, καθώς και χώρους που θα παραμείνουν ανοιχτοί, ώστε να μπορέσει το κοινό να απολαύσει το εντυπωσιακό φαινόμενο.

Δείτε εικόνες από την Ακρόπολη: (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

