Απόψε η Αυγουστιάτικη Πανσέληνος: Ποιοι χώροι ανοίγουν για το κοινό

Η Αυγουστιάτικη Πανσέληνος του 2025 κορυφώνεται σήμερα, προσφέροντας ένα μαγευτικό θέαμα στον νυχτερινό ουρανό. Η πανσέληνος αυτή είναι γνωστή και ως «Φεγγάρι του Οξύρυγχου», όνομα που προέρχεται από την παραδοσιακή ονομασία της δεύτερης πανσελήνου του καλοκαιριού. Η ονομασία αυτή συνδέεται με την εποχή που οι ιθαγενείς της Βόρειας Αμερικής κυνηγούσαν οξύρυγχους κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Για να απολαύσετε πλήρως το θέαμα, πολλοί δήμοι σε όλη την Ελλάδα οργανώνουν δωρεάν εκδηλώσεις, όπως νυχτερινές παρατηρήσεις του φεγγαριού και πολιτιστικές δράσεις σε ανοιχτούς χώρους. Στην Αθήνα, για παράδειγμα, η Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση διοργανώνει εκδηλώσεις για το κοινό, ενώ σε άλλες περιοχές προσφέρονται ξεναγήσεις και παρατηρήσεις με τηλεσκόπια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Αυγουστιάτικη Πανσέληνος είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για να συνδυάσετε την απόλαυση του φυσικού φαινομένου με πολιτιστικές και κοινωνικές δραστηριότητες, ενισχύοντας την αίσθηση της κοινότητας και της σύνδεσης με τη φύση.

Αυγουστιάτικη Πανσέληνος: Ποιοι αρχαιολογικοί χώροι θα παραμείνουν ανοιχτοί

Με αφορμή την Αυγουστιάτικη Πανσέληνο, το υπουργείο Πολιτισμού, υπό τον συντονισμό της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, διοργανώνει και φέτος σειρά πολιτιστικών δράσεων.

Το Σάββατο 9 Αυγούστου 2025, η είσοδος θα είναι ελεύθερη σε επιλεγμένους αρχαιολογικούς χώρους, ενώ το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει μουσικές, θεατρικές και άλλες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις κάτω από το φως της πανσελήνου.

Συνολικά, 114 αρχαιολογικοί χώροι, μουσεία, μνημεία και ιστορικοί τόποι θα παραμείνουν ανοιχτοί, εκ των οποίων 71 θα φιλοξενήσουν εκδηλώσεις και 44 θα λειτουργήσουν με ελεύθερη είσοδο.

Οι δράσεις θα πραγματοποιηθούν το διάστημα από τις 8 έως και τις 13 Αυγούστου, με πλούσιο πρόγραμμα που περιλαμβάνει θεατρικές παραστάσεις, μουσικοχορευτικές βραδιές, αστροπαρατήρηση, αφηγήσεις μύθων και ξεναγήσεις. Πολλές εκδηλώσεις συνδιοργανώνονται με την τοπική αυτοδιοίκηση και πολιτιστικούς συλλόγους.

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων για την Πανσέληνο του Αυγούστου