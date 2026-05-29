Ο νυχτερινός ουρανός ετοιμάζεται να προσφέρει ένα από τα πιο εντυπωσιακά και σπάνια θεάματα της χρονιάς. Χιλιάδες λάτρεις της αστρονομίας αναζητούν ήδη τις λεπτομέρειες για την επόμενη πανσέληνο, η οποία επιφυλάσσει μια πολύ σημαντική ιδιαιτερότητα για όσους στρέψουν το βλέμμα τους ψηλά.

Το φαινόμενο αυτό, που συνδυάζει δύο ξεχωριστές αστρονομικές συμπτώσεις, θα κορυφωθεί την Κυριακή 31 Μαΐου, κεντρίζοντας το ενδιαφέρον τόσο των επιστημόνων όσο και των απλών παρατηρητών.

Η συγκεκριμένη πανσέληνος ονομάζεται «Μπλε Φεγγάρι» επειδή είναι η δεύτερη που σημειώνεται μέσα στον ίδιο ημερολογιακό μήνα. unsplash.com

Ωστόσο, αντίθετα με τις δημοφιλείς υπερσελήνες όπου το φεγγάρι φαίνεται τεράστιο, αυτή η πανσέληνος θα είναι μία από τις μικρότερες ολόκληρου του έτους.

Στην αστρονομία το φαινόμενο ονομάζεται «μικροσελήνη», καθώς ο δορυφόρος της Γης θα βρίσκεται στο απόγειό του, δηλαδή στη μεγαλύτερη δυνατή απόσταση από τον πλανήτη μας.

Λόγω αυτής της τεράστιας κοσμικής απόστασης, ο φωτεινός δίσκος θα φαίνεται έως και 14% μικρότερος και περίπου 30% λιγότερο λαμπερός σε σύγκριση με μια τυπική υπερσελήνη.

Ένα από τα πιο συχνά ερωτήματα που προκύπτουν είναι αν το φεγγάρι θα αλλάξει πραγματικά χρώμα και θα γίνει μπλε. Η αλήθεια είναι ότι ο όρος δεν αναφέρεται στην απόχρωση του ουράνιου σώματος, αλλά στη συχνότητα με την οποία εμφανίζεται.

Το φεγγάρι θα διατηρήσει κανονικά τη γνωστή, λαμπερή ασημένια ή ελαφρώς κιτρινωπή του όψη. Η χρήση της λέξης «μπλε» προέρχεται από τη γνωστή αγγλική έκφραση που περιγράφει γεγονότα που συμβαίνουν εξαιρετικά σπάνια.

Όσοι θέλουν να απολαύσουν το φαινόμενο στο έπακρο, καλό είναι να επιλέξουν ένα σημείο μακριά από τα φώτα και τη φωτορύπανση των πόλεων.