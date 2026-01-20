Η απάντηση Δεληβοριά στον Πλακιά για την Καρυστιανού: “Δεν μπορώ να συνδεθώ με προσωπικές επιλογές του κάθε συγγενούς”

Στις βολές που εξαπέλυσε ο Νίκος Πλακιάς απάντησε ο Φοίβος Δεληβοριάς, μετά τα σχόλια του πρώτου για τις δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού σχετικά με τις αμβλώσεις, οι οποίες έχουν ξεσηκώσει έντονες αντιδράσεις.

Ο τραγουδοποιός αποδόμησε τις κατηγορίες για τον τρόπο διαχείρισης των εσόδων από τη συναυλία για τα θύματα της τραγωδίας στα Τέμπη, τονίζοντας ότι οι επιλογές του κάθε συγγενούς δεν μπορούν να του αποδοθούν.

Όσον αφορά στο θέμα των αμβλώσεων, ο Φοίβος Δεληβοριάς εξήγησε ότι επέλεξε να τοποθετηθεί, καθώς δεν μπορούσε να παραμείνει σιωπηλός μπροστά σε δηλώσεις με τις οποίες διαφωνεί και τις οποίες μάχεται από μικρό παιδί.

Η απάντηση Δεληβοριά:

«Νίκο Πλακιά, χαίρομαι ειλικρινά που μιλάμε, δεν είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε ως τώρα. Αυτό που είπα τότε είναι πως θα έπαιζα και για έναν μόνο γονέα αν μου το ζητούσε, γιατί θεωρώ το ζήτημα σοβαρό και την αδικία -όπως την έβλεπα να ξεδιπλώνεται στις εξεταστικές και στην όλη διαδικασία- μεγάλη. Εξακολουθώ και στηρίζω όλους τους συγγενείς (και την κυρία Καρυστιανού) στο ζήτημα αυτό και θεωρώ πως στο ποσοστό που η συναυλία και οι κινητοποιήσεις ευαισθητοποίησαν για το θέμα σας, δεν ήταν λάθος η αποδοχή μας να συμμετάσχουμε. Δεν μπορώ να συνδεθώ με μετέπειτα προσωπικές επιλογές του κάθε συγγενούς, όμως -και ειδικά η συγκεκριμένη δήλωση που την θεωρώ ατυχή, για να το πω καλοπροαίρετα, προσωπικά μου προκαλεί πολύ δυσάρεστα συναισθήματα. Δεν γινόταν να μην το πω. Είμαι κοντά σας σε ό,τι με χρειαστείτε -αν χρειάζομαι κάπου ως καλλιτέχνης. Δεν θέλω όμως να γίνομαι μπροστάντζα σε πράγματα με τα οποία διαφωνώ και τα αντιμάχομαι από μικρό παιδάκι. Με σεβασμό και εκτίμηση».

Η αντιπαράθεση ξέσπασε ύστερα από ανάρτηση που έκανε ο Φοίβος Δεληβοριάς, την οποία σχολίασε ο Νίκος Πλακιάς.

Ο τραγουδοποιός είχε αναφέρει ότι μετά τις δηλώσεις για τις αμβλώσεις που έκανε η Μαρία Καρυστιανού κατανοεί γιατί κάποιοι συγγενείς κράτησαν αποστάσεις από ίδια και το κόμμα που είναι στα σκαριά.

Ο κ. Πλακιάς, από την πλευρά του, επέκρινε τον τραγουδοποιό, κατηγορώντας τον για σημαντικό μερίδιο ευθύνης στις νομικές δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι συγγενείς, λόγω της συναυλίας στην οποία συμμετείχε.

Ο κ. Πλακιάς υποστήριξε ότι οι νομικές δυσκολίες προέκυψαν εξαιτίας των χρημάτων που συγκεντρώθηκαν από τη συναυλία και υπενθύμισε ότι τότε προσκόμισαν 30 υπογραφές συγγενών. Είπε ότι θυμάται τον Δεληβοριά να δηλώνει: «εγώ θα τραγουδήσω έστω και μόνος μου για την Μαρία», και πρόσθεσε ότι η ζημιά είναι ανυπολόγιστη, παρότι τώρα ο τραγουδοποιός δηλώνει ότι βρίσκεται στο πλευρό τους.

Η ανάρτηση του Δεληβοριά για τις δηλώσεις Καρυστιανού:

«Μετά και από τις σημερινές δηλώσεις της κυρίας Καρυστιανού για τις αμβλώσεις, μας γίνεται ακόμη πιο σαφές γιατί ο Σύλλογος των Συγγενών των Θυμάτων κρατάει τόσο εμφατικά τις αποστάσεις από κείνην και το υπό δημιουργίαν κόμμα της. Μαζί τους 100%. Τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν μπαίνουν σε διαβούλευση».

Το σχόλιο του Νίκου Πλακιά:

«Εσύ δεν ήσουν, Φοίβο Δεληβοριάς τότε που σας είπα να μην κάνετε την συναυλία γιατί δεν θα έχει καλά αποτελέσματα αυτή η κίνηση; Έχεις πολύ μεγάλο μερίδιο , όπως και οι υπόλοιποι καλλιτέχνες που συμμετείχαν τότε , για όλο αυτό που δημιουργήσατε με τα έσοδα αυτής της συναυλίας. Και δεν εννοώ ότι δημιουργήσατε την πολιτικό Μαρία αλλά τα νομικά εμπόδια που βρέθηκαν στον δρόμο μας και τα οποία γίνανε με χρήματα που μαζέψατε εσείς. 30 υπογραφές συγγενών σας προσκομίσαμε τότε και θυμάμαι που είπες : εγώ θα τραγουδήσω έστω και μόνος μου για την Μαρία. Δεν ξεχνάμε . Και τώρα λες ότι είσαι δίπλα μας. Η ζημιά έγινε Φοίβο και είναι ανυπολόγιστη».