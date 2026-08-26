Hellenic Train: Σταδιακή ομαλοποίηση της κυκλοφορίας και των δρομολογίων του Προαστιακού
Μετά από την φωτιά στον Ασπρόπυργο
Αποκαταστάθηκαν στις 10:15 η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιόσια – Νέα Πέραμος και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Άνω Λιόσια- Λουτρόπυργος.
Ως εκ τούτου, σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, αναμένεται σταδιακή ομαλοποίηση της κυκλοφορίας και των δρομολογίων του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθηνών.
πηγή στην Google
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