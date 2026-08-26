Hellenic Train: Σταδιακή ομαλοποίηση της κυκλοφορίας και των δρομολογίων του Προαστιακού

Αποκαταστάθηκαν στις 10:15 η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιόσια – Νέα Πέραμος και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Άνω Λιόσια- Λουτρόπυργος.

Ως εκ τούτου, σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, αναμένεται σταδιακή ομαλοποίηση της κυκλοφορίας και των δρομολογίων του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθηνών.