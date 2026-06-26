Τραγικός θάνατος στη Βρετανία: Πατέρας δύο παιδιών αποκοιμήθηκε πάνω σε μαχαίρι

Σε ένα πρωτοφανές δυστύχημα αποδίδουν τελικά οι βρετανικές αρχές τον θάνατο ενός 57χρονου πατέρα, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός σε παγκάκι δίπλα σε ποτάμι.

Αν και η υπόθεση εξετάστηκε αρχικά ως ανθρωποκτονία, η ιατροδικαστική και αστυνομική έρευνα κατέδειξε ότι πρόκειται για ένα τραγικό ατύχημα.

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Το περιστατικό σημειώθηκε το περασμένο καλοκαίρι, όταν ένας διερχόμενος ποδηλάτης εντόπισε τον Ρόμπερτ Μπράουν χωρίς τις αισθήσεις του, βλέποντας αίμα να στάζει από το παγκάκι.

Η κινητοποίηση των αρχών ήταν άμεση, με τις πρώτες εκτιμήσεις να στρέφονται στο σενάριο της εγκληματικής ενέργειας.

Μάλιστα, στο πλαίσιο των ερευνών, η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη τριών υπόπτων, οι οποίοι ωστόσο αφέθηκαν ελεύθεροι χωρίς να τους απαγγελθούν κατηγορίες, καθώς δεν προέκυψε κανένα στοιχείο εμπλοκής τους.

Η ανατομία της υπόθεσης αποκάλυψε μια απίστευτη αλληλουχία γεγονότων. Όπως προέκυψε από το τελικό πόρισμα, ο 57χρονος βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ όταν αποκοιμήθηκε στο παγκάκι.

Κατά τη διάρκεια του ύπνου του, έγειρε με όλο του το βάρος πάνω στο σακίδιό του. Μέσα στην τσάντα βρισκόταν ένα δικό του μαχαίρι με λεπίδα 13 εκατοστών, η οποία από την πίεση διαπέρασε το ύφασμα του σακιδίου, καθώς και τα τρία στρώματα των ρούχων που φορούσε, καρφώνοντας τον στο χέρι.

Αν και το πλήγμα δεν πέτυχε κάποια κεντρική αρτηρία, η αιμορραγία που προκλήθηκε ήταν ακατάσχετη.

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Ο άτυχος άνδρας υπέστη σοβαρή απώλεια αίματος, η οποία απέβη μοιραία για τη ζωή του, με τον ιατροδικαστή να κλείνει επίσημα τον φάκελο κάνοντας λόγο για ένα «τραγικό ατύχημα».