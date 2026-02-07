Hellenic Train: Ακύρωση δρομολογίων στο τμήμα Διακοπτού – Καλάβρυτα λόγω πτώσης δέντρου
Προκλήθηκαν ζημιές στην υποδομή του δικτύου
Δεν θα πραγματοποιηθούν σήμερα, Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2026, τα παρακάτω δρομολόγια του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου Διακοπτού – Καλαβρύτων, λόγω προβλημάτων στην υποδομή που προκλήθηκαν το πρωί από πτώση δέντρων στη γραμμή.
Σύμφωνα με την Hellenic Train, και κατόπιν ενημέρωσης από τον Διαχειριστή Υποδομής, Σιδηρόδρομοι Ελλάδος – ΟΣΕ, για τα προβλήματα στην υποδομή, πρόκειται για τα δρομολόγια:
• 1330, 1332 (Διακοπτό – Καλάβρυτα)
• 1331, 1333 (Καλάβρυτα – Διακοπτό)
Η Hellenic Train βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τον Διαχειριστή Υποδομής για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας και ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις