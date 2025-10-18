Hellenic Train: Ακινητοποιήθηκε προσωρινά αμαξοστοιχία Θεσσαλονίκη – Αθήνα

Το πρωί του Σαββάτου (18/10), αμαξοστοιχία IC 51 που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη – Αθήνα με 144 επιβάτες, ακινητοποιήθηκε προσωρινά έξω από τον σταθμό Λιτοχώρου λόγω τεχνικής βλάβης σε μία από τις μηχανές.

Η Hellenic Train ανακοίνωσε ότι, παρά τις προσπάθειες του προσωπικού για επί τόπου αποκατάσταση, η βλάβη δεν μπορούσε να επιλυθεί και αποφασίστηκε η αποσύνδεση της προβληματικής μηχανής στη Λιτοχώρο. Η αμαξοστοιχία συνέχισε το ταξίδι της προς Λάρισα με τη δεύτερη μηχανή, όπου θα αντικατασταθεί η βλάβη και θα ολοκληρωθεί το δρομολόγιο προς Αθήνα.

Η εταιρεία διερευνά τα αίτια της βλάβης και ζητά την κατανόηση του κοινού, καταβάλλοντας κάθε προσπάθεια για την ταχύτερη αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Αποζημιώσεις για επιβάτες

Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2021/782, οι επιβάτες που υπέστησαν καθυστέρηση 120 λεπτών και άνω μπορούν να ζητήσουν αποζημίωση 50% της αξίας του εισιτηρίου. Τα εισιτήρια που αγοράστηκαν με μετρητά αποζημιώνονται από τα εκδοτήρια, ενώ οι κάτοχοι εισιτηρίων με κάρτα μπορούν είτε να απευθυνθούν σε εκδοτήριο, είτε να χρησιμοποιήσουν τα ψηφιακά κανάλια για την αποζημίωση.