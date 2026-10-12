Προφυλακίστηκε ο 52χρονος γυναικολόγος για πορνογραφία ανηλίκων – «Δεν γνώριζα για το υλικό», φέρεται να ισχυρίστηκε

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 52χρονος γυναικολόγος που συνελήφθη στην Αττική για υπόθεση πορνογραφίας ανηλίκων, μετά την απολογία του ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας τη Δευτέρα (12/10).

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος φέρεται να υποστήριξε ότι δεν γνώριζε την ύπαρξη του παράνομου υλικού που εντοπίστηκε στα ψηφιακά του μέσα, επιχειρώντας να αντικρούσει τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει.

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Η υπόθεση αφορά τον εντοπισμό εκατοντάδων αρχείων φωτογραφιών και βίντεο με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, κατά τη διάρκεια ερευνών που πραγματοποίησαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος.

Τι φέρεται να υποστήριξε στην απολογία του

Ο 52χρονος οδηγήθηκε στα δικαστήρια της Ευελπίδων προκειμένου να απολογηθεί για την υπόθεση.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, φέρεται να ισχυρίστηκε ότι δεν είχε γνώση του περιεχομένου που βρέθηκε αποθηκευμένο στις ηλεκτρονικές συσκευές του.

Ο συγκεκριμένος ισχυρισμός αποτελεί μέρος της υπερασπιστικής του θέσης και εξετάζεται σε συνάρτηση με τα στοιχεία της δικογραφίας.

Μετά την απολογητική διαδικασία, αποφασίστηκε η προσωρινή του κράτηση.

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Πώς έφτασε η Δίωξη Κυβερνοεγκλήματος στον 52χρονο

Η σύλληψη του γυναικολόγου πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου, έπειτα από πληροφορίες που διαβιβάστηκαν στις ελληνικές Αρχές μέσω του αμερικανικού οργανισμού National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC).

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Σύμφωνα με την αστυνομική ενημέρωση, τα στοιχεία αφορούσαν τη μεταφόρτωση υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων σε διαδικτυακό αποθηκευτικό χώρο.

Ακολούθησε ψηφιακή ανάλυση και διαδικτυακή έρευνα, μέσω της οποίας οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν τον χρήστη του επίμαχου λογαριασμού και εντόπισαν την κατοικία του.

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Κατά τις έρευνες στην κατοικία και στον επαγγελματικό χώρο του κατασχέθηκαν κινητό τηλέφωνο, σκληρός δίσκος υπολογιστή, φορητός υπολογιστής, tablet και κάρτα μνήμης.

Εκατοντάδες αρχεία στις ηλεκτρονικές συσκευές

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Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., από την έρευνα εντοπίστηκαν εκατοντάδες φωτογραφίες και βίντεο με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

Μεταξύ των αρχείων περιλαμβανόταν υλικό στο οποίο απεικονίζονταν παιδιά εμφανώς μικρότερα των 15 ετών, ακόμη και κάτω των 12 ετών.

Τα ψηφιακά πειστήρια κατασχέθηκαν και παραπέμφθηκαν για περαιτέρω εργαστηριακή εξέταση.

Η έρευνα αποσκοπεί στην πλήρη διερεύνηση της προέλευσης και της διαχείρισης του υλικού.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ζήτησε στοιχεία από την Εισαγγελία

Η υπόθεση έχει προκαλέσει αντιδράσεις και στον ιατρικό χώρο.

Όπως είχε αποκαλύψει το DEBATER, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ) ζήτησε από την Εισαγγελία τα στοιχεία που αφορούν τον γυναικολόγο, προκειμένου να εξετάσει την υπόθεση στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.

Η ποινική διερεύνηση και οι ενδεχόμενες πειθαρχικές διαδικασίες αποτελούν διακριτές διαδικασίες.

Η απόφαση για προσωρινή κράτηση δεν συνιστά διαπίστωση ενοχής, καθώς η υπόθεση βρίσκεται στο στάδιο της ποινικής διερεύνησης.

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