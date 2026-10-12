Βίσση ή Καρβέλας; Μισός αιώνας μαζί, δύο αντίθετες αλήθειες – Εσείς με ποιον είστε;
Βίσση ή Καρβέλας; Μισός αιώνας μαζί, δύο αντίθετες αλήθειες – Εσείς με ποιον είστε; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Βίσση ή Καρβέλας; Μισός αιώνας μαζί, δύο αντίθετες αλήθειες – Εσείς με ποιον είστε; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Προφυλακίστηκε ο 52χρονος γυναικολόγος για πορνογραφία ανηλίκων – «Δεν γνώριζα για το υλικό», φέρεται να ισχυρίστηκε

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 52χρονος γυναικολόγος μετά την απολογία του. Φέρεται να αρνήθηκε ότι γνώριζε την ύπαρξη του παράνομου υλικού στα ψηφιακά του μέσα.

Προφυλακίστηκε ο 52χρονος γυναικολόγος για πορνογραφία ανηλίκων – «Δεν γνώριζα για το υλικό», φέρεται να ισχυρίστηκε
52χρονος γυναικολόγος – Φωτογραφία
DEBATER NEWSROOM

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 52χρονος γυναικολόγος που συνελήφθη στην Αττική για υπόθεση πορνογραφίας ανηλίκων, μετά την απολογία του ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας τη Δευτέρα (12/10).

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος φέρεται να υποστήριξε ότι δεν γνώριζε την ύπαρξη του παράνομου υλικού που εντοπίστηκε στα ψηφιακά του μέσα, επιχειρώντας να αντικρούσει τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η υπόθεση αφορά τον εντοπισμό εκατοντάδων αρχείων φωτογραφιών και βίντεο με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, κατά τη διάρκεια ερευνών που πραγματοποίησαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος.

Τι φέρεται να υποστήριξε στην απολογία του

Ο 52χρονος οδηγήθηκε στα δικαστήρια της Ευελπίδων προκειμένου να απολογηθεί για την υπόθεση.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, φέρεται να ισχυρίστηκε ότι δεν είχε γνώση του περιεχομένου που βρέθηκε αποθηκευμένο στις ηλεκτρονικές συσκευές του.

Ο συγκεκριμένος ισχυρισμός αποτελεί μέρος της υπερασπιστικής του θέσης και εξετάζεται σε συνάρτηση με τα στοιχεία της δικογραφίας.

Μετά την απολογητική διαδικασία, αποφασίστηκε η προσωρινή του κράτηση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πώς έφτασε η Δίωξη Κυβερνοεγκλήματος στον 52χρονο

Η σύλληψη του γυναικολόγου πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου, έπειτα από πληροφορίες που διαβιβάστηκαν στις ελληνικές Αρχές μέσω του αμερικανικού οργανισμού National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με την αστυνομική ενημέρωση, τα στοιχεία αφορούσαν τη μεταφόρτωση υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων σε διαδικτυακό αποθηκευτικό χώρο.

Ακολούθησε ψηφιακή ανάλυση και διαδικτυακή έρευνα, μέσω της οποίας οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν τον χρήστη του επίμαχου λογαριασμού και εντόπισαν την κατοικία του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κατά τις έρευνες στην κατοικία και στον επαγγελματικό χώρο του κατασχέθηκαν κινητό τηλέφωνο, σκληρός δίσκος υπολογιστή, φορητός υπολογιστής, tablet και κάρτα μνήμης.

Εκατοντάδες αρχεία στις ηλεκτρονικές συσκευές

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., από την έρευνα εντοπίστηκαν εκατοντάδες φωτογραφίες και βίντεο με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

Μεταξύ των αρχείων περιλαμβανόταν υλικό στο οποίο απεικονίζονταν παιδιά εμφανώς μικρότερα των 15 ετών, ακόμη και κάτω των 12 ετών.

Τα ψηφιακά πειστήρια κατασχέθηκαν και παραπέμφθηκαν για περαιτέρω εργαστηριακή εξέταση.

Η έρευνα αποσκοπεί στην πλήρη διερεύνηση της προέλευσης και της διαχείρισης του υλικού.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ζήτησε στοιχεία από την Εισαγγελία

Η υπόθεση έχει προκαλέσει αντιδράσεις και στον ιατρικό χώρο.

Όπως είχε αποκαλύψει το DEBATER, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ) ζήτησε από την Εισαγγελία τα στοιχεία που αφορούν τον γυναικολόγο, προκειμένου να εξετάσει την υπόθεση στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.

Η ποινική διερεύνηση και οι ενδεχόμενες πειθαρχικές διαδικασίες αποτελούν διακριτές διαδικασίες.

Η απόφαση για προσωρινή κράτηση δεν συνιστά διαπίστωση ενοχής, καθώς η υπόθεση βρίσκεται στο στάδιο της ποινικής διερεύνησης.

Διαβάστε επίσης:

52χρονος γυναικολόγος: Η υπόθεση της σύλληψής του για πορνογραφία ανηλίκων

Ο ΙΣΑ ζήτησε από την Εισαγγελία τα στοιχεία του γυναικολόγου

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Κύθνος: «Το ασθενοφόρο δεν άργησε» – Τι αποκαλύπτει ο Γιαννάκος για τον θάνατο του 62χρονου
ΕΛΛΑΔΑ

Κύθνος: «Το ασθενοφόρο δεν άργησε» – Τι αποκαλύπτει ο Γιαννάκος για τον θάνατο του 62χρονου

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, υποστηρίζει ότι το ασθενοφόρο έφτασε σε 30 λεπτά και περιγράφει τις προσπάθειες ανάνηψης του 62χρονου, καταγγέλλοντας σοβαρές ελλείψεις προσωπικού.

Περιστέρι: Στρατιωτικός γιατρός καταγγέλλει ότι η πρώην σύζυγός του έριξε ατροπίνη στο φαγητό του – Τι αποκαλύπτει το DEBATER
ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: Στρατιωτικός γιατρός καταγγέλλει ότι η πρώην σύζυγός του έριξε ατροπίνη στο φαγητό του – Τι αποκαλύπτει το DEBATER

Στρατιωτικός γιατρός κατήγγειλε ότι η πρώην σύζυγός του έριξε ύποπτη ουσία στο φαγητό του. Οι αστυνομικοί εντόπισαν δύο φιαλίδια στο αυτοκίνητο των γονιών της.

Υπόθεση Μαζωνάκη: Βρέθηκε και το αντίδοτο της μιδαζολάμης – Τι δείχνουν τα νέα τοξικολογικά ευρήματα
ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση Μαζωνάκη: Βρέθηκε και το αντίδοτο της μιδαζολάμης – Τι δείχνουν τα νέα τοξικολογικά ευρήματα

Το Anexate, αντίδοτο της μιδαζολάμης, εντοπίστηκε στον οργανισμό του Γιώργου Μαζωνάκη, σύμφωνα με το MEGA. Νέα ερωτήματα για τις ουσίες που χορηγήθηκαν πριν από τον θάνατό του.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Κύθνος: «Το ασθενοφόρο δεν άργησε» – Τι αποκαλύπτει ο Γιαννάκος για τον θάνατο του 62χρονου
ΕΛΛΑΔΑ

Κύθνος: «Το ασθενοφόρο δεν άργησε» – Τι αποκαλύπτει ο Γιαννάκος για τον θάνατο του 62χρονου

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, υποστηρίζει ότι το ασθενοφόρο έφτασε σε 30 λεπτά και περιγράφει τις προσπάθειες ανάνηψης του 62χρονου, καταγγέλλοντας σοβαρές ελλείψεις προσωπικού.

Ο Μητσοτάκης πήρε τον Ηλεκτρικό από το Θησείο έως το Μοσχάτο – Τι είπε για τους νέους συρμούς
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μητσοτάκης πήρε τον Ηλεκτρικό από το Θησείο έως το Μοσχάτο – Τι είπε για τους νέους συρμούς

Ο πρωθυπουργός ταξίδεψε με τον πρώτο ανακατασκευασμένο συρμό του Ηλεκτρικού και αναγνώρισε τα προβλήματα της Γραμμής 1. Ο σχεδιασμός προβλέπει συνολικά 14 αναβαθμισμένους συρμούς έως το 2027.