Υπό έλεγχο η φωτιά σε οινοποιείο στο Μαρκόπουλο – Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων
Κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες και 9 οχήματα
Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης (2/6) μετά από φωτιά σε οινοποιείο στο Μαρκόπουλο που προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής.
Σύμφωνα με την πυροσβεστική στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες και 9 οχήματα για την κατάσβεση της φωτιάς.
Συμμετέχουν επίσης 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ μαζί με υδροφόρες ΟΤΑ.
Να πούμε ότι η επιχείρηση βρίσκεται επί της οδού Πυθαγόρα στο Μαρκόπουλο, ενώ η άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής έχει θέσει υπό έλεγχο την πυρκαγιά σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες από την πυροσβεστική.
Σύμφωνα με την ενημέρωση της Τροχαίας, η πυρκαγιά που ξέσπασε οδήγησε σε διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Πυθαγόρα από το ύψος της οδού Σεφέρη έως το ύψος της οδού Ρούμελης.
Λίγο μετά τις 1:20 οι αρχές επέτρεψαν ξανά την κίνηση των οχημάτων στο δρόμο, όπως ανακοίνωσε η Τροχαία.
