Γυναικοκτονία στη Φολέγανδρο: Ισόβια και από το Εφετείο στον δολοφόνο της Γαρυφαλλιάς – Ξέσπασε σε κλάματα η μητέρα της

Σε ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκε ο Δημήτρης Βέργος για τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς Ψαρράκου το 2021 στη Φολέγανδρο, στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο της Σύρου, καθώς κρίθηκε ένοχος για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

Σύμφωνα με το cyclades24.gr, το δικαστήριο συντάχθηκε με την πρόταση που είχε καταθέσει νωρίτερα ο εισαγγελέας, μη αναγνωρίζοντας στο δράστη της στυγερής δολοφονίας, Δημήτρη Βέργο, κανένα ελαφρυντικό για την αποτρόπαια πράξη του.

Έτσι, όπως είχε συμβεί και στην πρωτόδικη εκδίκαση, το Εφετείο έκρινε ότι ο δράστης αφαίρεσε τη ζωή της Γαρυφαλλιάς, ενώ βρισκόταν σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και όχι σε βρασμό ψυχικής ορμής, όπως επιχείρησε να αποδείξει η υπεράσπισή του για να πετύχει μειωμένο καταλογισμό και μείωση της πρωτόδικης ποινής.

Ο εισαγγελέας τάχθηκε αρνητικά στο αίτημα των συνηγόρων του να του αναγνωριστούν η ελαφρυντική περίσταση που αφορά στον σύννομο πρότερο βίο και η καλή διαγωγή μετά την πράξη και κατά τον χρόνο κράτησης.

Ως εκ τούτου δεν μειώθηκε η ποινή της πρωτόδικης απόφασης για τον δράστη, στον οποίον είχαν επιβληθεί ισόβια κάθειρξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση και αναμένεται να επιστρέψει στις φυλακές.

Μετά το τέλος της διδικασίας, η μητέρα της Γαρυφαλλιάς ξέσπασε σε κλάματα κατά την έξοδό της από το δικαστήριο.

Υπενθυμίζεται ότι στις 17 Ιουλίου του 2021 η 26χρονη Γαρυφαλλιά βρέθηκε νεκρή σε παραλία της Φολεγάνδρου. Ο καθ’ ομολογίαν δράστης, σύμφωνα με το κατηγορητήριο τη χτύπησε, την έσυρε στα βράχια και την πέταξε στη θάλασσα.

Στη συνέχεια και για περίπου 30 ώρες κρυβόταν σε μια σπηλιά, όπου και τον εντόπισαν οι αρχές. Στους αστυνομικούς απέδωσε τη δολοφονία της κοπέλας στην κακιά στιγμή και ανέφερε ως αιτία τις λανθασμένες οδηγίες που του έδωσε για την παραλία όπου κατευθύνονταν.

«Η μνήμη της δικαιώθηκε»

Το δικηγορικό γραφείο των συνεργατών του Αλέξη Κούγια ανακοίνωσε ότι το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Αιγαίου εξέδωσε την απόφασή του για τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς Ψαράκου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του δικηγορικού γραφείου των συνεργατών του Αλέξη Κούγια, το δικαστήριο απέρριψε ομόφωνα όλους τους ισχυρισμούς του κατηγορουμένου περί μειωμένου καταλογισμού και βρασμού ψυχικής ορμής, καθώς και κάθε αίτημα αναγνώρισης ελαφρυντικών περιστάσεων.

Όπως επισημαίνει το δικηγορικό γραφείο, στη δίκη –η οποία ολοκληρώθηκε μετά από έξι συνεδριάσεις σε έντονο και φορτισμένο κλίμα– η οικογένεια της Γαρυφαλλιάς ήταν παρούσα σε κάθε στάδιο της διαδικασίας. Σημειώνεται επίσης ότι το δικαστήριο δεν πείστηκε από την προσπάθεια του κατηγορουμένου και της υπεράσπισής του να εμφανιστεί ως άτομο με ψυχική νόσο.

Το γραφείο αναφέρει ότι συνέχισε την υπόθεση μετά τον θάνατο του ιδρυτή του, Αλέξη Κούγια, θεωρώντας την «ηθικό χρέος» προς τη μνήμη της Γαρυφαλλιάς, ενώ ο συνεργάτης του, Αλέξης Μαυραϊδής, εκπροσώπησε την οικογένεια ενώπιον του δικαστηρίου. Στην ανακοίνωση εκφράζεται απόλυτη ικανοποίηση για την απόφαση, καθώς και ιδιαίτερη εκτίμηση προς την οικογένεια του θύματος για τη στάση της.

Επίσης, γίνεται αναφορά στη Γαρυφαλλιά, για την οποία τονίζεται ότι «ήταν ένα εξαίρετο πλάσμα» που «σκόρπιζε χαρά και αγάπη», ενώ η σημερινή απόφαση χαρακτηρίζεται ως «ηθική δικαίωση» για τους δικούς της ανθρώπους. Το γραφείο επισημαίνει ακόμη ότι η συγκεκριμένη δικαστική κρίση στέλνει μήνυμα ότι η κοινωνία και η Δικαιοσύνη δεν ανέχονται τη βία σε βάρος των γυναικών και εκφράζει την ευχή η υπόθεση αυτή να αποτελέσει ένα ακόμη βήμα για τον τερματισμό των γυναικοκτονιών.