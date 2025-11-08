Γαρυφαλλιά Ψαράκου: «Ο δολοφόνος προσπαθούσε 30 ώρες να κρύψει τα ίχνη του», λέει η μητέρα της

Συνεχίστηκε σήμερα, Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2025, η δίκη για τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς Ψαράκου, η οποία έχασε τη ζωή της στη Φολέγανδρο το 2021 από τα χέρια του συντρόφου της.

Ο καταδικασμένος για τη δολοφονία της 26χρονης φαρμακοποιού προσπαθεί να «σπάσει» τα ισόβια, ζητώντας την αναγνώριση ελαφρυντικών, προκειμένου να μειωθεί η ποινή της ισόβιας κάθειρξης που του επιβλήθηκε πρωτοδίκως, χωρίς να του αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό. Η υπεράσπιση επιδιώκει να αποδείξει ότι ο δράστης έπασχε από ψυχική διαταραχή που επηρεάζει τον βαθμό καταλογισμού του.

Η μητέρα της αδικοχαμένης Γαρυφαλλιάς, μιλώντας στο Mega, δήλωσε:

«Πέντε χρόνια τώρα δεν έχει ζητήσει ποτέ συγγνώμη. 30 ώρες προσπαθούσε να κρύψει τα ίχνη του, κάτι που δείχνει μία χαρά καταλογισμό».

Η διαδικασία διεκόπη και θα ολοκληρωθεί στις 3 Δεκεμβρίου, με την κατάθεση του ιδιώτη ψυχιάτρου που έχει προσλάβει η πλευρά του κατηγορουμένου. Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν η απολογία του κατηγορούμενου, οι αγορεύσεις του εισαγγελέα και των συνηγόρων, ενώ η απόφαση του Δικαστηρίου αναμένεται στις 4 Δεκεμβρίου.