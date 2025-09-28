Θεωρείτε ότι η Ελλάδα πρέπει να αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος; Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Γυναίκα πήγε βόλτα στο κέντρο της Αθήνας με το πόνυ της – Δείτε Βίντεο

Απίστευτο κι όμως ... ελληνικό!

Γυναίκα πήγε βόλτα στο κέντρο της Αθήνας με το πόνυ της – Δείτε Βίντεο
DEBATER NEWSROOM

Ένα περίεργο στιγμιότυπο καταγράφηκε στο κέντρο της Αθήνας, καθώς μία γυναίκα βγήκε βόλτα έχοντας δίπλα της, όχι το σκύλο της, αλλά το πόνυ της.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ το πιο πιθανό είναι ότι πρόκειται για τουρίστρια, χωρίς ωστόσο να έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες για το περιστατικό.

Δείτε το βίντεο:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
