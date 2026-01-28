Γρίπη: Στη ΜΕΘ του “Αγία Σοφία” 4χρονος – Μεταφέρθηκε με ανακοπή στο νοσοκομείο

Στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Παίδων “Αγία Σοφία” νοσηλεύεται από την Τρίτη, 27 Ιανουάριου, ένα 4χρονο αγοράκι με γρίπη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, το παιδί προσήλθε με ανακοπή, όμως ευτυχώς οι γιατροί κατάφεραν να το επαναφέρουν. Ο μικρός νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ σε σταθερή κατάσταση.

Την ίδια ώρα στη ΜΕΘ παραμένει διασωληνωμένη και η 6χρονη που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο την περασμένη εβδομάδα.

Όπως ανέφερε στις αρχές Ιανουαρίου ο ΕΟΔΥ, καταγράφεται υπερδιπλασιασμός των εισαγωγών ασθενών με γρίπη στα νοσοκομεία της χώρας. Όπως επισημαίνεται, δε, «σημαντικό ποσοστό των περιστατικών είναι σοβαρά, πολλά δε από τα οποία αφορούν ανεμβολίαστους ασθενείς».