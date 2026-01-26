Παραμένει διασωληνωμένη η 6χρονη με εγκεφαλίτιδα από γρίπη – Βρέφος 3 μηνών εισήχθει στην εντατική με RSV

Διασηλωμένη στη ΜΕΘ παραμένει η 6χρονη με εγκεφαλίτιδα από γρίπη, ωστόσο οι γιατροί είναι ελαφρώς αισιόδοξοι.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER οι οι γιατροί έχουν αρχίσει να μειώνουν τα φάρμακα, ενώ έχει ξεκινήσει η διαδικασία αποσωλήνωσης προκειμένου να δουν πώς ξυπνάει το παιδί αλλά και τι επιπλοκές έχει αφήσει η εγκεφαλίτιδα .

Από εκεί και πέρα, το 3χρόνο αγοράκι βγήκε από τη ΜΕΘ νοσηλεύεται σε απλό θάλαμο και πάει πολύ καλά.

Τέλος, ένα άλλο βρέφος 3 μηνών εισηχθεί στην εντατική του Αγλαΐα Κυριακου με RSV προληπτικά γιατί είχε δυσκολία στην αναπνοή.