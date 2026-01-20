“Καμπανάκι” Τζανάκη για τη γρίπη: “Θα διπλασιαστούν οι θάνατοι εβδομαδιαίως – Πιθανόν να πιεστούν οι ΜΕΘ”

Τον “κώδωνα του κινδύνου” σχετικά με τις εισαγωγές στα νοσοκομεία από τη γρίπη κρούει ο καθηγητής πνευμονολογίας Νίκος Τζανάκης.

Ο κ. Τζανάκης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, είπε: «Θα έχουμε και στο περιβάλλον μας πολλά περιστατικά. Αναλογικά με τα περιστατικά, η πίεση στο ΕΣΥ, δεν είναι ανάλογη. Αυτά τα 2.5 εκατ. εμβόλια έχουν καταναλωθεί κι έχουν γίνει κυρίως στους ευάλωτους και γι’ αυτό δεν πιέζεται πολύ το σύστημα υγείας.

Εβδομαδιαίως έχουμε περίπου 800 εισαγωγές, δεν αποκλείεται να φτάσουμε στις 1.200. Περίπου 150-200 τη μέρα. Αυτό σημαίνει ότι στα Επείγοντα θα έχουν περίπου 20πλάσιες επισκέψεις. Ενδεχομένως θα πιεστούν οι ΜΕΘ».

Στη συνέχεια, ο κ. Τζανάκης αναφέρει: «Θα έχουμε σίγουρα διψήφιο αριθμό θανάτων εβδομαδιαίως. Ήδη έχουμε περίπου 8, και θα προσεγγίσουμε τους 15, τις επόμενες δύο-τρεις εβδομάδες.

Ιδιαίτερα οι νέοι που έρχονται με βαριές λοιμώξεις κι επιπλοκές είναι ανεμβολίαστοι. Οι ηλικιωμένοι είναι πιο προστατευμένοι, αλλά πολλοί εξ αυτών είναι ανεμβολίαστοι» πρόσθεσε.

Ο καθηγητής εξήγησε ότι «στην πρωτεύουσα και τα αστικά κέντρα θα πάει έτσι μέχρι και τις δύο πρώτες εβδομάδες του Φεβρουαρίου, ενώ η περιφέρεια πάει λίγο πιο αργά, περίπου 10 ημέρες αργότερα θα δούμε το peak εκεί».

Ψαλτοπούλου: “Πολλά κρούσματα γρίπης σε παιδιά κι εφήβους”

Για τη γρίπη μίλησε στον ΑΝΤ1 και η καθηγήτρια επιδημιολογίας του ΕΚΠΑ, Θοδώρα Ψαλτοπούλου, λέγοντας ότι: «σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες υπάρχει έξαρση γρίπης, λόγω της υπερμετάδοσης του ιού. Έχουμε πολλά περισσότερα περιστατικά και δυστυχώς κάποια απ’ αυτά καταλήγουν στο νοσοκομείο.

Πολλά κρούσματα καταγράφονται σε παιδιά κι εφήβους σύμφωνα με το ECDC, ενώ αυτοί που κινδυνεύουν περισσότερο ακόμα και να χάσουν τη ζωή τους από τις επιπλοκές της γρίπης είναι τα άτομα άνω των 60 καθώς κι όσοι αντιμετωπίζουν υποκείμενα νοσήματα.

Κατά προτεραιότητα πρέπει να εμβολιάζονται οι 60 ετών κι άνω, τα παιδιά έως 5 ετών, καθώς και οι 5-59 με υποκείμενα νοσήματα κι εγκυμοσύνες. Ακόμα προλαβαίνουμε να εμβολιαστούμε, καθώς η γρίπη ενδεχομένως θα φτάσει μέχρι τον Μάρτιο».

Εξήγησε ότι σύμφωνα με το ECDC, το εμβόλιο επειδή δημιουργήθηκε πριν εξαπλωθεί το στέλεχος Κ της γρίπης τύπου Α, δεν προσφέρει ιδιαίτερη προστασία (σ.σ.: ποσοστό 55%), ωστόσο, προστατεύει από σοβαρή νόσηση και κατ’ επέκταση από νοσηλεία.