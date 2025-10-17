Γρεβενά: Συνελήφθη 28χρονος που εξαπάτησε 36χρονο – Τον ανάγκασε να μεταφέρει στον τραπεζικό του λογαριασμό 5.000 ευρώ

Στη σύλληψη ενός 28χρονου για υπόθεση απάτης στα Γρεβενά εις βάρος ενός 36χρονου προχώρησαν οι Αρχές.

Συγκεκριμένα, ο ανωτέρω κατήγγειλε ότι την 08-01-2025, άγνωστος άνδρας επικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί του, προσποιούμενος τον λογιστή του εργοδότη της μητέρας του και αφού του παρουσίασε ψευδή γεγονότα ως αληθή, έπεισε αυτόν τεχνηέντως να μεταφέρει σε τραπεζικό λογαριασμό, συνολικά το χρηματικό ποσό των -5.000- ευρώ.

Μετά από ενδελεχή έρευνα και κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία 28χρονου ημεδαπού, ο οποίος είναι κάτοχος του τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο μεταφέρθηκε το προαναφερόμενο χρηματικό ποσό και σε βάρος του σχηματίσθηκε ποινική δικογραφία για απάτη.

Προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Γρεβενών, ενώ η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του, θα υποβληθεί στην κα. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Γρεβενών.